Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

16. apr 2021 o 14:54 The Slovak Spectator

1. Aký bol naživo? Príbehy Slovákov, ktorí stretli princa Philipa: Slovaks recall the Duke of Edinburgh’s sense of humour

2. Turistická útulňa ako architektonický skvost? Partia nadšencov získala nečakanú podporu: Efforts to build new generation of tourist shelters spark enormous interest

3. Ak vie zomieranie zastaviť Británia, musí to vedieť aj Slovensko, píše britský novinár: When feelings count for more than lives

4. Kým ostatné krajiny budú cez leto uvoľňovať pravidlá, Slovensku budú stále umierať desiatky ľudí kvôli nízkej zaočkovanosti seniorov: Warnings sounded over low vaccination uptake among elderly

5. Pandémia je nám ukazuje, akí naozaj sme, hovorí psychiater: We are serving fiction to children as if it was the real world

6. Samosprávy sa pokúšajú motivovať svojich občanov, aby boli aktívnejší v triedení odpadu: People sort their waste more. But there is still much to improve

7. Taliansko-americký novinár miluje Slovensko. V jeho novej knihe nájdete aj odkazy na našu krajinu: If Bratislava had “talking statues”, they would gossip about Sputnik

8. Hodinky si ešte párkrát pretočíme. Pandémia posunula úvahy o zrušení letného a zimného času: Time will change again. Pandemic delays the scrapping of seasonal clock change

9. Tri námestia v Bratislave sa spoja do jedného. Pozrite sa, ako to bude vyzerať: German architects design the new look of Bratislava's three central squares

10. Slovensko nie je sexy, ukázal medzinárodný prieskum Slovakia is not sexy, nor a trendsetter, report claims

