Môžem ísť na chalupu mimo okres a kde nepotrebujem rúško?

Vláda v piatok prijala uznesenie k zákazu vychádzania.

16. apr 2021 o 20:51 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Od pondelka sa otvárajú obchody, nákupné centrá a uvoľňujú sa nariadenia pri nosení rúšok v exteriéri.

Aj naďalej však platí núdzový stav a treba dodržiavať aj podmienky zákazu vychádzania. Napriek uvoľňovaniam ostávajú návštevy u blízkych doma naďalej zakázané.

Denník SME pripravil o uvoľňovaní pravidiel sériu otázok a odpovedí.

1. Budem si môcť nakúpiť aj po 20.00 hodine?

Nie. Ľudia môžu ísť do obchodov, do lekárne či do prírody, ale aj zabehať si iba ôsmej hodiny večer. Neskôr už pre nich platí zákaz vychádzania.

Po ôsmej večer môžu byť vonku napríklad iba v prípade, že sú zo psom alebo mačkou, idú do práce či potrebujú neodkladnú zdravotnícku pomoc, alebo sa napríklad potrebujú postarať o svojho príbuzného, ktorý je na ich pomoc odkázaný.

Tak ako doteraz pri tom platí, že človek sa môže bez obmedzení pohybovať v noci od jednej do piatej rána.

2. Musím sa testovať každý týždeň?