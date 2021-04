Ranný brífing: Dostať sa k munícii nebol pre Rusov problém, operácie by sme im mali sťažiť aj u nás

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. apr 2021 o 23:31 Michal Deliman

Ruských agentov pri vstupe do muničných skladov vo Vrběticiach nik nekontroloval, naša vláda v reakcii na situáciu v Česku zvažuje aj vyhostenie ruských diplomatov zo Slovenska.

Prečo Rusko spáchalo teroristický útok u našich susedov? Je tento útok vojnovým aktom? Ako reaguje Česká republika a čo sa bude diať ďalej? Tieto otázky vám zodpovieme v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Jeden vrátnik a pováľaný plot. Dostať sa k munícii nebol pre Rusov problém

Vyhostenie diplomatov by Rusom sťažilo operácie aj u nás

Covid verzus zrazenina. Odmietať AstraZenecu sa vám neoplatí

Developeri utekajú z kancelárií, realitnému trhu vládne doba bytová

Futbalové veľkokluby ohlásili vznik Superligy, spustili tým vlnu kritiky

Všetko sa podarilo. Na Marse prvýkrát letela helikoptéra

Dostať sa k munícii nebol pre Rusov problém

Po prvom výbuchu už areál strážila polícia. (zdroj: MAFRA - PETR TOPIČ)

Nemohlo to byť jednoduchšie. Keď sa chcela dvojica ruských špiónov dostať do muničného skladu v areáli Vrbětice, stačilo im prejsť vrátnicou.

Česká polícia zistila, že Čepiga s Miškinom sa objednali na návštevu do muničných skladov e-mailom. Pri žiadosti o návštevu zaslali fotokópie svojich pasov vystavených na falošné mená.

Vyšetrovatelia zatiaľ nenašli dôkaz, že muži do areálu skutočne prišli. Polícia je však s odvolaním na sériu nepriamych dôkazov presvedčená, že Čepiga s Miškinom naozaj vo vrbětických muničných skladoch boli.



Vyšetrovanie navyše ukázalo, že dostať sa do areálu bez povšimnutia bolo veľmi jednoduché. Areál totiž vôbec nebol zabezpečený.

Zmapované aktivity špeciálnej jednotky GRU: Odpálenie muničného skladu bolo len jednou z aktivít špeciálnej jednotky GRU s číslom 29155, ktorá dlhé roky pôsobí v Európe a vykonáva podobné špionážne misie.

Odpálenie muničného skladu bolo len jednou z aktivít špeciálnej jednotky GRU s číslom 29155, ktorá dlhé roky pôsobí v Európe a vykonáva podobné špionážne misie. Ruskí diplomati opustili Česko: Z Prahy odleteli naspäť do vlasti ruskí diplomati, ktorých Česká republika vyhostila v súvislosti s podozreniami zo zapletenia ruských tajných služieb do výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice.

Z Prahy odleteli naspäť do vlasti ruskí diplomati, ktorých Česká republika vyhostila v súvislosti s podozreniami zo zapletenia ruských tajných služieb do výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice. Deklarácia krajín V4: Ministri zahraničných vecí Poľska, Slovenska a Maďarska vyjadrujú solidaritu s nedávno prijatými krokmi Českej republiky. Odsudzujú tiež aktivity zamerané na ohrozenie bezpečnosti suverénnych krajín a ich občanov. Uviedli to v spoločnej deklarácii šéfov diplomacie krajín V4.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Raúl Castro končí na čele strany: Kubáncov správa o Castrovom konci na čele strany veľmi nevzrušuje. Ľudí v metropole Kuby viac zaujala správa, že v jednom obchode v centre mesta sa objavilo kuracie mäso.

Kubáncov správa o Castrovom konci na čele strany veľmi nevzrušuje. Ľudí v metropole Kuby viac zaujala správa, že v jednom obchode v centre mesta sa objavilo kuracie mäso. Ďalších 100 miliónov vakcín od Pfizeru: Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech a jej americký partner Pfizer potvrdili, že tento rok poskytnú členským krajinám Európskej únie o 100 miliónov dávok viac svojej vakcíny proti COVID-19.

Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech a jej americký partner Pfizer potvrdili, že tento rok poskytnú členským krajinám Európskej únie o 100 miliónov dávok viac svojej vakcíny proti COVID-19. Zomrela najstaršia Američanka: Vo veku 116 rokov zomrela Afroameričanka Hester Fordová, ktorá bola najstarším obyvateľom USA. Fordová po sebe zanechala 288 potomkov.

Vyhostenie diplomatov by Rusom sťažilo operácie aj u nás

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. (zdroj: SME/Marko Erd)

Reakcia Slovenska na odhalenie pravdepodobnej sabotáže ruských agentov, ktorá spôsobila výbuch muničného areálu vo Vrběticiach v roku 2014, bude omnoho jednoznačnejšia a ráznejšia.

Slovensko sa zrejme nevyhne ani vyhosteniu ruských diplomatov. Ak sa Slovensko takto rozhodne, môže tým zároveň sťažiť činnosť ruských agentov aj na našom území.

"Naša odpoveď bude rozhodná, bude zodpovedná a nebude neuvážená," vyhlásil minister zahraničia za SaS Ivan Korčok. Dodal, že Slovensko bude postupovať tak, aby "nebolo absolútne žiadnych pochybností o tom, kde Slovenská republika stojí".

Čaká sa na ďalšie informácie z Česka, kde už vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD uznal zistenia vyšetrovateľov a českých tajných služieb za dostatočné, aby mohol hovoriť o angažovaní ruskej tajnej služby GRU vo Vrběticiach.

Dnes má o slovenskej reakcii na podporu Česku, vrátane možnosti vyhostiť ruských diplomatov a agentov, rokovať Bezpečnostná rada štátu.

Jediná možnosť je rez na ruskej ambasáde: Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa, píše Peter Schutz.

Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa, píše Peter Schutz. Kde je Korčokov Rhodos: Zoznam, aký nosí česká BIS vo vrecku dlhé roky, je pre slovenskú SIS „tabula rasa“. Zďaleka nielen z dôvodu, že celé vedenie tajnej služby sedí vo vyšetrovacej väzbe, píše Peter Schutz.

Zoznam, aký nosí česká BIS vo vrecku dlhé roky, je pre slovenskú SIS „tabula rasa“. Zďaleka nielen z dôvodu, že celé vedenie tajnej služby sedí vo vyšetrovacej väzbe, píše Peter Schutz. Konkrétna hybridná vojna: Nie je dôvod si nahovárať, že nabudúce nemôže byť terčom sklad na Slovensku a obeťami slovenskí občania, píše Matúš Krčmárik.

Odmietať AstraZenecu sa vám neoplatí

Niektorí štyridsiatnici sa nechcú zaočkovať Astrou Zenecou, na ktorú majú nárok. Ilustračné foto. (zdroj: SITA)

PCR testy potvrdili 93 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 1 434 vzoriek. Pribudlo 66 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň mierne stúpol, v nemocniciach je o 25 ľudí viac. Pribudlo 7 612 zaočkovaných.

Mnohí štyridsiatnici s vakcináciou váhajú, lebo sa buď boja, že po AstraZenece dostanú krvnú zrazeninu, alebo si chcú počkať na Comirnaty od Pfizeru alebo Modernu.

Pred takýmto uvažovaním však odborníci na očkovanie vystríhajú. Riziko, že človek počas čakania na jeho obľúbenú vakcínu dostane covid, je podľa údajov ministerstva zdravotníctva niekoľkotisíckrát vyššie, ako že sa mu po vakcinácii AstraZenecou objaví krvná zrazenina.

"Čakať na konkrétnu vakcínu je v súčasnej situácii ako odmietnuť hasiť horiaci dom príliš studenou vodou a čakať na vlažnejšiu," vraví molekulárny biológ Peter Celec.



Hoci ministerstvo neodpovedalo na otázku, kedy by vakcíny od Pfizeru a Moderny mohli byť prístupné aj pre mladšie ročníky, experti na vakcíny predpokladajú, že by to mohlo byť v letných mesiacoch.

Seniori mimo systému: Sparťania hádzali neduživé deti do priepasti. Azda nebudeme novodobými digitálnymi Sparťanmi pre státisíce našich spoluobčanov, píše Miloš Nemeček.

Sparťania hádzali neduživé deti do priepasti. Azda nebudeme novodobými digitálnymi Sparťanmi pre státisíce našich spoluobčanov, píše Miloš Nemeček. Nový termín vakcinácie: Niektorí záujemcovia o očkovanie proti novému koronavírusu, ktorým už poslali časy ich vakcinácie, mohlo Národné centrum zdravotníckych informácií prideliť nové termíny očkovania. Dôvodom zmeny bola technická chyba.

Niektorí záujemcovia o očkovanie proti novému koronavírusu, ktorým už poslali časy ich vakcinácie, mohlo Národné centrum zdravotníckych informácií prideliť nové termíny očkovania. Dôvodom zmeny bola technická chyba. V blízkej dobe by sa mohli otvoriť terasy: Úrad verejného zdravotníctva si vie predstaviť uvoľnenie opatrení pre gastroprevádzky v rámci fungovania terás, a to v horizonte napríklad dvoch týždňov.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Deák pracoval pre známeho drogového bosa: Bývalý nádejný programátor Paul Le Roux sa prepracoval na šéfa rozsiahleho zločineckého gangu, ktorý operoval na polovici zemegule. Práve jemu patrila jachta, na ktorej v roku 2012 stroskotal a zrejme zahynul stratený a zabudnutý mafián zo Slovenska Maroš Deák.

Bývalý nádejný programátor Paul Le Roux sa prepracoval na šéfa rozsiahleho zločineckého gangu, ktorý operoval na polovici zemegule. Práve jemu patrila jachta, na ktorej v roku 2012 stroskotal a zrejme zahynul stratený a zabudnutý mafián zo Slovenska Maroš Deák. Vorobjov priznal "upratanie" vyšetrovania: Bývalý policajt Pavol Vorobjov priznal, že zastavil prešetrovanie peňažného vkladu v objeme 204-tisíc eur, ktorý si na účet vložil bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Bývalý policajt Pavol Vorobjov priznal, že zastavil prešetrovanie peňažného vkladu v objeme 204-tisíc eur, ktorý si na účet vložil bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Lehotského odsúdili na doživotie: Miroslav Lehotský obžalovaný z troch brutálnych vrážd, ktorého médiá označujú za sériového vraha, ide do väzenia na doživotie. Rozsudok nie je právoplatný, Lehotský sa odvolal.

Realitnému trhu vládne doba bytová

Ilustračné foto (zdroj: TASR)

Developerský trh zažíva rozporuplné časy. Na jednej strane sú developeri, ktorí sa venujú hlavne rezidenčným projektom, na druhej strane tí, ktorí sa zameriavajú na výstavbu kancelárskych komplexov.

Kým tí prví sú v kurze pre neutíchajúci záujem o nové bývanie, tým druhým biznis výrazne komplikuje pandémia a jej dosahy na kancelársky život.

Aj preto sa v poslednom období začínajú prekresľovať viaceré realitné projekty. Keďže trh zažíva „dobu bytovú“, na rezidenčné sa menia projekty, ktoré mali pôvodne lákať na nové kancelárie.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Ako mucha vyčistí pisoár: Malé zmeny dokážu priniesť veľké výsledky. Stojí za nimi behaviorálna ekonómia a v tomto videu sa o nej niečo dozviete.

Malé zmeny dokážu priniesť veľké výsledky. Stojí za nimi behaviorálna ekonómia a v tomto videu sa o nej niečo dozviete. Volkswagenu chýbajú čipy: Celosvetový nedostatok čipov sa podľa všetkého dotkne aj výroby automobilov na Slovensku. Volkswagen Slovakia potvrdil možný dopad na výrobu vozidiel v Bratislave.

Celosvetový nedostatok čipov sa podľa všetkého dotkne aj výroby automobilov na Slovensku. Volkswagen Slovakia potvrdil možný dopad na výrobu vozidiel v Bratislave. Prvý automat na zálohovanie PET fliaš: Obchodný reťazec Tesco spustil pilotný projekt zberného automatu umožňujúci vrátenie PET fliaš a plechoviek. Nachádza sa v Senci v hypermarkete Tesca.

Futbalové veľkokluby ohlásili vznik Superligy

Šály anglických futbalovových klubov, ktoré majú byť súčasťou novej európskej Superligy. (zdroj: TASR/AP)

Dvanásť z najväčších európskych futbalových klubov oznámilo plány na vytvorenie Superligy, ktorá má konkurovať súťažiam Európskej futbalovej únie (UEFA).

Kluby tak spravili napriek hrozbe vylúčenia z medzinárodných súťaží pre nich aj ich hráčov.

Vznik projektu ostro kritizovali predstavitelia UEFA, troch krajín a líg, z ktorých je dvanásť zakladajúcich klubov, i Asociácia európskych klubov. UEFA a národné zväzy reagovali, že všetky kluby, ktoré sa zapoja do Superligy, vylúčia z ostatných domácich, európskych i globálnych súťaží.

"Ich hráči môžu prísť aj o možnosť hrať za národné tímy," uvádza sa v stanovisku UEFA.

FIFA už predtým uviedla, že takúto súťaž neuzná a hráčom, ktorí sa jej zúčastnia, by mohla zakázať účasť na majstrovstvách sveta.

V skratke ďalšie správy zo športu:

UEFA schválila zmeny v Lige majstrov: Po novom by malo byť v hlavnej fáze súťaže 36 namiesto 32 tímov a každé mužstvo odohrá v skupine až desať stretnutí.

Po novom by malo byť v hlavnej fáze súťaže 36 namiesto 32 tímov a každé mužstvo odohrá v skupine až desať stretnutí. Tottenham sa zbavil Mourinha: Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur prepustil z postu hlavného trénera Joseho Mourinha. V klube vydržal iba 17 mesiacov.

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur prepustil z postu hlavného trénera Joseho Mourinha. V klube vydržal iba 17 mesiacov. Studenič dokonale zaskočil súperov: Slovenský útočník Marián Studenič strelil svoj prvý gól v NHL. Dvadsaťdvaročný Slovák prekvapil obrancov súpera.

Na Marse prvýkrát úspešne letela helikoptéra

Záber z Ingenuity. Je na ňom vidieť tieň helikoptéry. (zdroj: NASA)

Na Marse prvýkrát letela helikoptérka Ingenuity. Ide o prvý let rotorového leteckého stroja na inej planéte ako Zemi. V riadiacom stredisku NASA čakali na príchod údajov o historickom lete z Marsu viac ako tri hodiny.

Tie ukázali, že helikoptéra úspešne vyletela tri metre nad povrch, udržala sa na mieste pol minúty a taktiež úspešne klesla a pristála. Cely let trval dokopy 39 sekúnd.

Ingenuity je technologický experiment za 85 miliónov dolárov. Do marťanského krátera Jezero sa dostal spolu s roverom Perseverance na začiatku tohto roka. Helikoptéra slúži ako ukážka, že riadený let rotorového lietadla je možný aj inde ako na Zemi.

Na Marse bolo splnenie prvého cieľa misie obzvlášť náročné, keďže má veľmi riedku atmosféru - zhruba jedno percento zemskej atmosféry.

V skratke ďalšie správy z vedy:

Koniec zubným protézam: Strata časti dospelého chrupu je trvalá, ak vám nepomôže zubár s rôznymi zubnými náhradami. Japonskí vedci však teraz prišli na spôsob, ako obnoviť chýbajúce zuby aj u dospelých.

Strata časti dospelého chrupu je trvalá, ak vám nepomôže zubár s rôznymi zubnými náhradami. Japonskí vedci však teraz prišli na spôsob, ako obnoviť chýbajúce zuby aj u dospelých. Space X poletí na Mesiac: NASA oznámila, že v rámci programu Artemis, ktorého hlavným cieľom je obnovenie letov človeka na Mesiac, si vybrala na spoluprácu súkromnú spoločnosť Space X. Tá bude mať za úlohu postaviť vesmírnu loď, ktorá dostane kozmonautov na povrch Mesiaca do roku 2024.

NASA oznámila, že v rámci programu Artemis, ktorého hlavným cieľom je obnovenie letov človeka na Mesiac, si vybrala na spoluprácu súkromnú spoločnosť Space X. Tá bude mať za úlohu postaviť vesmírnu loď, ktorá dostane kozmonautov na povrch Mesiaca do roku 2024. Rusko končí s ISS: Rusko plánuje vybudovať svoju vlastnú orbitálnu stanicu a na prevádzke Medzinárodnej vesmírnej stanice sa prestane podieľať od roku 2025.

