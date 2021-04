SaS pri výbere nového šéfa SIS podporí premiéra Hegera

Richard Sulík nateraz nepozná meno nového šéfa tajnej služby.

20. apr 2021 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík pri výbere nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) plne podporuje premiéra Eduarda Hegera.

„Na koaličnej rade sme to nepreberali a nie je isté, či to aj preberať budeme, lebo toto je v kompetencii premiéra. Eduard Heger môže rátať s našou plnou podporou. Nijakým spôsobom nebudeme spochybňovať jeho kompetencie, a keďže šéfa SIS vyberá premiér, tak on o ňom rozhodne,“ povedal na utorňajšej besede Sulík.

Dodal, že nateraz meno nového šéfa tajnej služby nepozná.