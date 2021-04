Prieskum: Voľby by vyhral Hlas pred SaS, do parlamentu by prešlo šesť strán

Pozrite si najnovší prieskum preferencií.

20. apr 2021 o 12:30 (aktualizované 20. apr 2021 o 12:36) Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v apríli, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 23,9 percenta hlasov.

Na druhom mieste by skončila Sloboda a solidarita s 13,8 percentami a na treťom OĽaNO s rovnými desiatimi percentami.

Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO, ktorý vykonala v dňoch 12. až 17. apríla na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Päťpercentú hranicu by prekročili ešte Smer (9,2 percenta), Progresívne Slovensko (8,3 percenta) a Sme rodina (7,4 percenta).

Za bránami parlamentu by zostali KDH (4,5 percenta) Za ľudí (4,3 percenta), Aliancia (4,2 percenta).

Kotlebova ĽSNS by získala iba 2,9 percenta. Len o niečo viac ľudí (3,1 percenta) by volilo stranu Republika, ktorú založili odídenci od Kotlebu Milan Uhrík či Milan Mazurek.