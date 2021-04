Dobré ráno: Policajt v Starej Turej brutálne kopal do muža na zemi

Prípad rieši policajná inšpekcia.

20. apr 2021 o 23:00 Michal Katuška, Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=gswdx-1013f8c-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Počúvajte na >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Scenár je zväčša rovnaký – incident si niekto náhodou natočí na mobil. Videli sme to pri policajtovi Tiefenbachovi – na toho bolo niekoľko sťažností, no jeho prípad vyvrcholil až videom z mobilu, kde ženu vodičku brutálne pacifikuje pri bežnej dopravnej kontrole.

Na internete sa objavila nahrávka nová – zo Starej Turej pri obchodnom dome Tesco na zemi leží človek bez domova, a policajt do neho kope a surovo ho mláti. Sú policajti brutálni? Alebo sú to ojedinelé prípady?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta redaktora Denníka SME Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO by voľby vyhral Hlas s takmer 24 percentami. Do parlamentu by sa dostalo len šesť strán, okrem Hlasu, SaS s takmer 14 percentami, OĽANO s desiatimi, Smer s 9timi Progresívne slovensko s ôsmimi a Sme rodina so 7 a pol percentami.

Sme rodina by chcela na pozícii nového šéfa SIS Michala Aláča. I nformoval o tom Denník N. Alán je dlhé roky v tajnej službe, momentálne je námestníkom SIS. Či premiér a prezidentka akceptujú túto nomináciu zatiaľ nie je jasné.

Hoci ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravuje vládny návrh upravenia kolúznej väzby, Sme rodina predložila vlastný poslanecký návrh, ktorý by skrátil všetky typy väzieb. Sme rodina začalo túto tému aktívne riešiť najmä potom, čo zatkli šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, brata a manžela dvoch poslancov z klubu.

Súdna rada určila za kandidáta na šéfa Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa. Do funkcie ho ešte musí vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová. Naď bol advokátom, prokurátorom, a od roku 2006 je sudcom. Vznik Najvyššieho správneho súdu priniesla minuloročná reforma justície. Súd bude mať na starosti disciplinárne stíhania sudcov a prokurátorov.

Rusko bude mať čoskoro pri hraniciach s Ukrajinou viac než 120-tisíc vojakov. Povedal to ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Odporúčanie

Na záver odporúčam trocha netradične knihu Zbohom, smútok od Olivie de Laberterie – o vyrovnávaní sa so samovraždou brata.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.