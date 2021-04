Hegerova vláda predloží svoje programové vyhlásenie zrejme až budúci týždeň

V parlamente sa k programu očakáva diskusia.

21. apr 2021 o 12:46 TASR

BRATISLAVA. Programové vyhlásenie vlády príde do Národnej rady SR zrejme až koncom budúceho týždňa. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) musí s programom predstúpiť pred parlament do 30 dní od svojho vymenovania a požiadať ho o vyslovenie dôvery. Hegerov kabinet bol vymenovaný 1. apríla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Členovia vlády mali do 14. apríla vypracovať a predložiť premiérovi návrhy do vyhlásenia. Vychádzať majú z programu vlády Igora Matoviča (OĽANO).

Predstavitelia koaličných strán uviedli, že návrhy ministrov do vyhlásenia sa pripomienkujú, pričom má o nich hovoriť ešte koaličná rada a do parlamentu by mala vláda so svojím programom prísť v závere budúceho týždňa.

V parlamente sa k programu vlády očakáva diskusia. Následne budú poslanci hlasovať o tom, či Hegerovej vláde vyslovia dôveru.