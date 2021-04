Dobré ráno: Narkobarón využil slovenského mafiána

Ako sa slovenská mafia stala súčasťou celosvetového narkozločinu.

22. apr 2021 o 0:01 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=bahxj-1015f7e-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Je to ako filmový príbeh. Na Slovensku končí jedna mafiánska éra, skupina diničovcov, ku ktorým patria aj bratia Deákovci, je v rozklade.

Maroš Deák mizne, no zoznamuje sa s juhoafrickým drogovým bossom a až bondovským zločincom Paulom Le Roux a zrejme preňho pašuje drogy, až napokon súd Deáka oficiálne vyhlásili za mŕtveho.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Zdroj zvukov: RTVS, Sky News

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ministerka spravodlivosti odkazuje SME rodina, že strana porušila koaličnú zmluvu. Tým je jej predloženie návrhu zákona, ktorý upravuje väzby. Mária Kolíková pritom tiež pripravuje vládny návrh zákona, ktorý upravuje napríklad dĺžku kolúznej väzby.

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura skončil, nahradí ho Kamil Száz. Zmení sa aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Svojimi ľuďmi sa tak obklopuje nový minister Vladimír Lengvarský, ktorý chce zdravotníctvo zreštartovať.

Slovensko disponuje aj vlastnými informáciami o výbuchu v českých Vrběticích. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď. Tvrdí, že o množstve dôkazov ani nemôže hovoriť, no je nespochybniteľné, že na mieste útoku boli ruskí dôstojníci z GRU. V rádiu Expres tiež priznal, že ruské tajné služby pôsobia na Slovensku, snažia sa ovplyvňovať médiá a pokúšajú sa infiltrovať aj do slovenskej armády.

V Česku zasiahla polícia proti polovojenskej skupine, ktorá organizovala výjazdy na Ukrajinu. Skupina, ktorú tiež riadila ruská rozviedka GRU z veľvyslanectva, lákala Čechov na Ukrajinu, aby tam bojovali za proruských separatistov.

Farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson obnoví dodávky svojich vakcín proti koronavírusu do Európy. Európska lieková agentúra pri jej očkovacej látke síce povedala, že vznik krvných zrazenín môže byť veľmi zriedkavým vedľajším účinkom aj tejto vakcíny, no výhody očkovania výrazne prevažujú nad rizikami.

Odporúčanie

Mojím dnešným odporúčaním je síce trošku staršia, ale o to zaujímavejšia epizóda podcastu našich kamarátov z Vinohradskej 12. Pri príležitosti druhých narodenín totiž nechali poslucháčov nazrieť, alebo teda skôr načuť do kuchyne a vysvetľujú, ako pracujú so zvukom, zvukovými plochami a ilustráciami. Ak vás zaujíma zákulisie podcastov alebo zvukový dizajn, vypočujte si diel Sound design je dobrý sluha, ale zlý pán.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.