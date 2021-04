Čo sa zmení v SME po odchode Penty? Otázky a odpovede

Denník SME a vydavateľstvo Petit Press po siedmich rokoch menia menšinového majiteľa. Investičná skupina Penta definitívne odchádza z vlastníckej štruktúry.

Jej doterajší podiel kupuje medzinárodný fond Media Development Investment Fund, ktorý podporuje rozvoj nezávislých médií v mnohých krajinách sveta, a časť manažérov vydavateľstva.

Čo to znamená pre denník SME, pre novinárov aj slobodu žurnalistiky? Ako sa zmení pôsobenie SME alebo jeho obsah? Prečítajte si otázky a odpovede.

Kto kupuje podiel menšinový podiel Penty v Petit Presse?

Menšinový 34-percentný podiel Penty kupuje tradičný investor do nezávislých médií Media Development Investment Fund (MDIF) so sídlom v New Yorku. Ďalšími investormi sú manažéri spoločnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk, a. s. a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík, ktorí kupujú zvyšných 5,5 percenta akcií.

Hovorilo sa, že denník SME vlastní Penta, aká bola skutočnosť?

Do roku 2014 vlastnili vydavateľstvo Petit Press dvaja akcionári so zhodným podielom 50 percent – nemecká skupina Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft a pôvodný akcionár Prvá slovenská investičná spoločnosť. V roku 2014 nemecký akcionár predal svoj podiel. Investičná skupina Penta sa pri kúpe akcií zakryla spoločnosťou NAMAV, ktorá bola dcérskou spoločnosťou agentúry SITA, ale v podstate vzápätí sa Penta ku kúpe podielu v Petit Presse prihlásila. V rokoch 2015 – 2019 odkúpila PSIS spolu s CEO spoločnosti Alexejom Fulmekom od Penty 10,5 percenta akcií. Zvyšok 39,5 percenta akcií predáva Penta teraz.

Aká bude akcionárska štruktúra vydavateľstva po tejto zmene?

Väčšinový podiel 57,5 percenta stále vlastní pôvodný akcionár Prvá slovenská investičná skupina. MDIF bude vlastniť 34 percent. Zvyšných 8,5 percenta si rozdelia generálny riaditeľ a zakladateľ denníka SME Alexej Fulmek, člen predstavenstva Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk, a. s. a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík.

Čo je Media Investment Development Fund?

MDIF je neziskový investičný fond pre nezávislé médiá, aktívny najmä v krajinách, kde môže byť ohrozený prístup k nezávislým médiám. Poskytuje výhodné pôžičky a kapitálové financovanie médiám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v udržaní slobody slova vo ich domovských krajinách.

Kto riadi tento fond?

Fond riadi správna rada zložená zo siedmich členov, významných novinárov, manažérov, právnikov a akademikov. Predsedom správnej rady je Sheila Coronel (profesorka na Columbijskej univerzite), ďalšími členmi sú Richard Atterbury (riaditeľ AgFe), Catherine Gicheru (Africa Women Journalism Project), Harlan Mandel (MIDF), Kerstin Mogull (ColArt ltd), María Teresa Rondero (Latin American Centre for Investigative Journalism) a Adriaan Stoop (Berg, Stoop & Sanders). V rokoch 2013 až 2020 bol členom správnej rady aj generálny riaditeľ vydavateľstva Alexej Fulmek.

Z akých zdrojov financujú svoje investorské aktivity?

MDIF je tradičný fond, v rámci ktorého do nezávislých médií investuje široká skupina medzinárodných investorov. Je financovaný skupinou európskych a amerických nadácií a investorov, ktoré od vzniku fondu v roku 1996 pomohli slobodným médiám v 44 krajinách prakticky na všetkých kontinentoch. Riadi sa vlastnou investičnou politikou, ktorej prvoradým predpokladom je, aby si fond aj naďalej zachoval nezávislosť a vyhol sa neprimeraným vplyvom investorov na samostatné médiá, ktoré fond podporuje.

Zmení sa niečo na fungovaní denníka SME?

Skupina Penta za sedem rokov pôsobenia vo vydavateľstve Petit Press nikdy nezasahovala do práce denníka SME. Preto sa na samotnej práci redakcie ani po zmene majiteľa nič nemení. Denník SME bude naďalej robiť kritickú a nezávislú žurnalistiku.

Zmení sa niečo na fungovaní vydavateľstva?

Na základe akcionárskej zmluvy obsadzovala skupina Penta dve zo šiestich miest v dozornej rade vydavateľstva, čo je kontrolný orgán spoločnosti. Jej najsilnejšou kompetenciou bolo právo schvaľovať ročný rozpočet a investície Petit Pressu nad 150-tisíc eur, čo v posledných rokoch komplikovalo investičný rozvoj vydavateľstva. Po odchode Penty bude mať manažment vydavateľstva Petit Press voľnejšie ruky. Novými členmi dozornej rady budú Jim Eagan, absolvent Oxfordskej univerzity a bývalý CEO BBC Global News, a dlhoročná COO MDIF Marie Němcová.

Mení sa niečo na pozícii majoritného akcionára?

Na pozícii doterajšieho majoritného akcionára – Prvej slovenskej investičnej skupiny – sa odchodom Penty nič nemení. Prvá slovenská investičná skupina je s denníkom SME od jeho vzniku a počas celého obdobia bola garantom nezávislosti média, na čom by sa nemalo nič zmeniť ani do budúcnosti. „Sme pripravení spolupracovať s novými akcionármi a veríme, že nová akcionárska štruktúra bude zárukou naplnenia deklarovaných cieľov a prispeje k dynamickému rozvoju vydavateľstva,“ uviedol Vladimír Rajčák, predseda predstavenstva PSIS.

Z čoho je platené celé vydavateľstvo Petit Press?

Cieľom vydavateľstva je a vždy v histórii bolo udržať si ekonomické zdravie, profit a tým aj nezávislosť. Ročné tržby vydavateľstva boli predchádzajúce roky na úrovni 25 mil., počas korona krízy klesli na 21,1 mil. eur v roku 2020. Petit Press dlhodobo hospodári s plusovým rozpočtom. Za posledných päť rokov bol kumulatívny zisk spoločnosti 6,2 mil. eur. Základnými príjmami vydavateľstva sú predaj inzercie a obsahu, či už v tlačenej, alebo online podobe, tržby z inzercie tvoria 45 percent percent celkových príjmov a predaj novín a digitálneho predplatného 35 percent, 20 percent tvoria ostatné výnosy z tlačiarenskej a distribučnej činnosti, ako aj z predaja kníh a dovoleniek (Petit Press prevádzkuje cestovnú kanceláriu dovolenky.sme.sk).

Kto platí novinárov SME?

Redakcia si uvedomuje, že ak chce robiť nezávislú žurnalistiku, musí byť schopná si sama na seba zarobiť. A vzhľadom na neustály pokles inzertných príjmov, ktorý sa začal po ekonomickej kríze v roku 2008 a výrazne ich prehĺbila ekonomická kríza spojená s pandémiou, sa pre mnohé médiá na svete vrátane SME stalo kľúčovým digitálne predplatné. Fungovanie redakcie je do veľkej miery závislé od priamej podpory predplatiteľov digitálneho aj tlačeného vydania novín. Cieľom vydavateľstva je, aby redakciu platili priamo čitatelia novín.

Prináša táto zmena nejaké personálne zmeny v redakcii?

V zásade nie. Ale aj redakcia SME neustále rozmýšľa nad tým, ako čitateľom prinášať zaujímavý a pútavý obsah, ktoré témy spracovať a ako to urobiť. To znamená aj hľadanie nových ľudí, ktorí by danému obsahu rozumeli a dokázali ho robiť s čo najväčším zanietením.

Čo sa mení pre mňa ako čitateľa?

Redakcia SME tak ako doteraz sa bude snažiť robiť kvalitnú, zaujímavú a kritickú žurnalistiku – odhaľovať korupciu a kauzy, riešiť problémy ľudí, prinášať dôležité informácie, rady či návody.

Zároveň však chceme byť bližšie k čitateľom. Spustili sme nové newslettre, prostredníctvom ktorých môžete priamo do svojej e-mailovej schránky odobrať výber tých najdôležitejších správ alebo texty vašich obľúbených autorov. Neustále rozširujeme a snažíme sa skvalitňovať naše portfólio podcastov a videoobsahu, zmenili sme štruktúru tlačeného SME a ďalších printových produktov, aby ešte lepšie odzrkadľovali záujmy čitateľov.

Čo sa mení pre mňa ako predplatiteľa?

Pre všetkých digitálnych predplatiteľov pripravili nové predplatné Prémium bez reklamy, vďaka ktorému si budete môcť čítať články na SME.sk bez reklamy.

Prečo by som vám mal dať moje peniaze na digitálne predplatné?

Slobodná žurnalistika potrebuje čitateľov a ekonomickú nezávislosť. Najlepším spôsobom podpory je platba za digitálne predplatné. Digitálnym predplatným čitateľ podporuje nielen kvalitné spravodajstvo, nové projekty a investigatívnu žurnalistiku, ale podporuje priamo nezávislosť svojho média, čím pomáha novinárom robiť ich prácu slobodne, zodpovedne a bez kompromisov.

Zmení sa nejako vedenie alebo zloženie redakcie?

Paralelne dochádza v redakcii SME na úrovni vedenia k určitým zmenám, ktoré však s s odchodom Penty priamo nesúvisia. Doterajší zástupca šéfredaktorky pre online Tomáš Prokopčák sa stáva členom manažmentu vydavateľstva Petit Press a bude mať na starosti rozvoj stratégie digitálneho predplatného. Keďže máme záujem robiť čo najzaujímavejšiu a kvalitnú žurnalistiky, meníme rozloženie redakcie tak, aby oveľa lepšie odrážalo potreby čitateľov.

Akým témam sa budete teraz venovať?

Najmä takým, ktoré budú zaujímať vás, našich čitateľov. Kostrou denníka SME bolo a bude denné domáce, zahraničné, ekonomické a športové spravodajstvo, k nemu vám ponúkame veľké a pekné čítanie – reportáže, rozhovory, publicistiku, analýzy či longformy. V neposlednom rade sa chceme sústrediť na témy, ktoré majú čitateľom pomáhať – ako sa starať o svoje zdravie či financie, alebo informácie o rôznych hobby.

Bude viac investigatívy?

Investigatívna žurnalistika vždy bola a aj v budúcnosti bude pevnou súčasťou obsahu denníka SME. Je však veľmi ekonomicky nákladná, a preto nás poteší, keď ju podporíte kúpou predplatného.

Budete písať o Pente a keď áno, ako?

Budeme naďalej písať o všetkých dôležitých veciach a témach, ktoré sa dejú a týkajú sa našich čitateľov. Takže budeme pokračovať aj v písaní o Pente rovnako, ako sme o nej písali doteraz. Reportér Ján Krempaský pravidelne upozorňoval na fungovanie Penty v zdravotníctve, investigatívny reportér Adam Valček počas celého obdobia jej pôsobenia vo vydavateľstve Petit Press prinášal zistenia o biznisoch finančnej skupiny, reportéri Matúš Burčík a Roman Cuprik sa pravidelne venovali zisteniam okolo nahrávky Gorila alebo vyšetrovaní hlavného akcionára Penty Jaroslava Haščáka.

Vrátia sa teraz do SME ľudia z Denníka N?

Takto otázka už dnes nestojí. Masový návrat podobný ich odchodu sa určite neuskutoční. Projekt, ktorý založili, je úspešný a má svoje pevné miesto na slovenskom mediálnom trhu. Pre demokraciu na Slovensku je dôležité mať čo najviac nezávislých kritických médií, a preto je existencia viacerých silných a konkurenčných projektov pre slovenského čitateľa dobrou správou.