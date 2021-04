Riaditeľ nového investora v Petit Presse Mandel: Rokovania s Pentou prebehli hladko

MDIF kupuje tretinu Petit Pressu.

22. apr 2021 o 17:10 Roman Cuprik

Rokovania s Pentou o odkúpení časti jej podielu v Petit Presse boli online a prebehli hladko, tvrdí odborník na mediálne právo a generálny riaditeľ Investičného fondu na rozvoj médií (MDIF) Harlan Mandel. Keď s touto prácou pred rokmi začínal, videl ako tento fond pomohol SME aj v časoch mečiarizmu.

Ste vyštudovaný právnik. Prečo vás zaujalo práve mediálne právo a ako ste potom skončili na pozícii výkonného riaditeľa MDIF?

Do MDIF som nastúpil v roku 1998. Vždy som veril, že sloboda prejavu a sloboda tlače sú základnými stavebnými kameňmi slobodnej spoločnosti. Takže, keď som mal možnosť využiť svoje obchodné skúsenosti na niečo naozaj dôležité, ako som mohol odmietnuť? Keď som potom začínal v MDIF, našou prvou partnerskou spoločnosťou, ktorú som navštívil, bolo SME. Keď som sledoval, ako sa tie noviny valia z nami financovanej tlačiarne, vedel som, že som k tejto práci pripútaný.

Vtedy tu bol hlboký mečiarizmus a štát sa snažil nezávislé médiá likvidovať aj cez tlačiarne. Prečo ste sa teraz rozhodli pomôcť vydavateľstvu Petit Press zbaviť sa Penty?

Harlan Mandel Je generálny riaditeľ Investičného fondu na rozvoj médií (MDIF). Riadil dlhové a kapitálové investície vo viac ako 50 spravodajských serveroch na piatich kontinentoch. Od roku 1998 bol zástupcom výkonného riaditeľa tohto fondu až do svojho vymenovania za generálneho riaditeľa v roku 2011. Pred príchodom do MDIF pôsobil v rokoch 1996 až 1998 ako zástupca generálneho riaditeľa Nadácie otvorenej spoločnosti. Predtým pracoval ako advokát v kanceláriách spoločnosti Morrison & Foerster v New Yorku a Los Angeles so špecializáciou na medzinárodné súdne spory, duševné vlastníctvo a právo nových médií.

Áno, MDIF má 25-ročný vzťah s Petit Pressom. Denník SME bol náš vôbec prvý klient v roku 1996 a prostredníctvom našej kancelárie v Prahe sme ďalej sledovali vývoj tejto spoločnosti. Keď sme pochopili, že podiel Penty by mohol byť na predaj, videli sme v tom skvelú príležitosť znovu investovať do spoločnosti s vedúcim postavením, ktorú poznáme a obdivujeme. Takisto sme chceli podporiť firmu, ktorá má dôležitú úlohu v slovenskej spoločnosti pri poskytovaní kvalitného spravodajstva a informácií, ktorým môžu občania dôverovať.

O akú pomoc konkrétne ide? Poskytli ste vydavateľstvu pôžičku?

Nie. MDIF priamo kupuje 34-percentný menšinový podiel v Petit Press.

Ako tieto rokovania prebiehali? Penta má na Slovensku povesť tvrdého hráča na trhu.

Všetky rokovania s Petit Pressom a Pentou boli vzhľadom na pandémiu virtuálne. Napriek tomu profesionalita a dobra vôľa na všetkých stranách pomohli zaistiť bezproblémové diskusie. Dosť rýchlo sme dospeli k transakcii, ktorá vyhovovala všetkým zúčastneným stranám.

Aký vplyv bude mať MDIF na Petit Press?

MDIF bude podporným minoritným akcionárom pripraveným úzko spolupracovať s väčšinovým vlastníkom, PSIS a vedením Petit Pressu, aby sa zaistil plynulý rozvoj firmy. MDIF aj ostatní spoluvlastníci sa stotožňujú v presvedčení, že vysokokvalitné nezávislé médiá sú nevyhnutné pre otvorené spoločnosti a že nezávislý kvalitný obsah je kľúčom k úspešnému a udržateľnému vydavateľskému biznisu.

Sleduje MDIF obsah médií, ktoré dostávajú vašu podporu? Mohli by ste teoreticky hroziť stiahnutím sa z firmy v prípade, ak by noviny publikovali pre vás nepohodlné články?

MDIF nezasahuje do redakčnej činnosti. Je to jeden z našich základných princípov. Za 25 rokov investovania viac ako 200 miliónov dolárov do viac ako 100 nezávislých mediálnych spoločností MDIF nikdy nezasahoval do redakčného rozhodnutia nášho mediálneho partnera. Naším jediným záujmom je, aby redakčný materiál zostal nezávislý. Svojich mediálnych partnerov vyberáme veľmi opatrne a máme absolútnu dôveru v to, že redaktori a novinári Petit Pressu budú aj naďalej produkovať vysoko kvalitný a nezávislý obsah.

Ako vyzerá financovanie MDIF a kto sú vaši najväčší darcovia? Je týmto ľuďom či firmám jedno, ako použijete ich peniaze, alebo ide skôr o investorov, ktorí očakávajú zo svojich vkladov určitý výnos?

MDIF má širokú škálu investorov aj darcov. Ich zoznam je možné nájsť na našej webovej stránke. Sú medzi nimi investičné fondy, nadácie, rozvojové inštitúcie a individuálni investori. Všetci sa stotožňujú s naším poslaním podporovať nezávislé médiá po celom svete. My veríme, že spoločenský dosah a finančná výkonnosť sa navzájom nevylučujú. Kvalitný nezávislý obsah leží v srdci finančne stabilného moderného spravodajského biznisu. Dodržiavaním tejto filozofie bude spoločnosť Petit Press naďalej prosperovať z komerčného aj spoločenského hľadiska.

Prečo vôbec pomáhate médiám v strednej Európe? Síce sa trápia s finančnými problémami a oligarchiou, no v takej Afrike alebo Južnej Amerike majú vážnejšie problémy.

V mnohých častiach sveta čelia médiá vážnym výzvam a v niektorých krajinách je násilie proti novinárom endemické. Nemyslíme si však, že výzvy pre médiá v jednej časti sveta by sa mali ignorovať len preto, že inde je situácia horšia. Áno, viac novinárov čelí násiliu a hrozbám v niektorých častiach Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ale výzvy, ktorým čelia nezávislé médiá v strednej a vo východnej Európe, sú skutočné a majú vážne dôsledky na životy ľudí. Sloboda tlače v mnohých krajinách na celom kontinente sa znížila najmä v Maďarsku, Poľsku a Srbsku a považujeme to za súčasť našej misie pokúsiť sa zastaviť a zvrátiť tento stav.

MDIF sám seba opisuje ako investora, ktorý nesleduje len zisk, ale aj vplyv svojich spoločností. Ako vyhodnocujete tento svoj vplyv? Budete merať aj vplyv a výkonnosť Petit Pressu?

Vo vašom prípade je pozitívny vplyv práce vydavateľstva Petit Press na slovenskú spoločnosť za posledných 25 rokov asi zrejmý pre všetkých. Tešíme sa na to, ako budeme zbierať pozitívne príklady vašej práce a deliť sa o ne s ostatnými.