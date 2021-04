Prezidentka a premiér upozornili na zodpovednosť v ochrane životného prostredia

Čaputová a Heger sa tak vyjadrili pri príležitosti Dňa Zeme.

22. apr 2021 o 12:01 TASR

BRATISLAVA. Na dosiahnutie skutočných zmien v oblasti životného prostredia je potrebná individuálna zodpovednosť, ako aj štátov a vlád. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) poukázal na to, že Zem sa bez ľudí obíde, ľudia však bez nej nie. Obaja to uviedli pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla.

"Dnešný Svetový deň Zeme nám pripomína, ako veľmi naše aktivity ovplyvňujú planétu a prostredie, v ktorom žijeme. Počas pandémie sa pre nás stala práve príroda útočiskom, v ktorom sme hľadali povzbudenie do života," povedala Čaputová.

Dodala, že počas pandémie si ľudia uvedomili svoju zraniteľnosť a úzku previazanosť s prírodou.

Dôležitý bude aj plán obnovy

Premiér tvrdí, ľudia čoraz viac rozumejú všetkým hrozbám, ktoré prináša klimatická kríza, a pracujú na tom, aby prírode vrátila mnohé z toho, čo jej vzali.

"Ona nám to vráti desaťnásobne. Berieme zodpovednosť do svojich rúk a meníme prístup životnému prostrediu, prístup k matke Zemi. Na to myslí aj plán obnovy," poznamenal Heger.

Na plán obnovy poukazuje aj hlava štátu. Je rada, že zelená agenda je jeho súčasťou a plánované investície pomôžu znížiť emisie, vytvoria lepšie a zdravšie životné prostredie.

"Na ceste von z tejto krízy a pri obnove ekonomiky bude dôležité myslieť aj na to, aby transformácia, ktorá nás čaká, bola zelená, inovujúca a vo vzťahu k prírode nebola len návratom do starých koľají," pripomína Čaputová.

Úloha pre každého

Z celkových finančných zdrojov podľa Hegera smeruje do zlepšenia životného prostredia 37 percent. "Musíme motivovať veľké spoločnosti a získavať ich pre ekologicky čistú výrobu, šetrnú k životnému prostrediu. V konečnom dôsledku je to však úloha pre každého z nás," skonštatoval.

Čaputová poukázala, že Slovensko sa hlási k spoločným cieľom Európskej únie, byť do roku 2050 klimaticky neutrálne a do 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent.

Dôležitým krokom podľa nej je aj dohoda európskych inštitúcií na finálnej podobe klimatického zákona, ktorý záväzky zníženia emisií právne ukotví.

"Nejde však len o záväzky krajín. Pridať by sa mal každý jednotlivec či spoločenstvo. Naše terajšie činy voči planéte totiž budú práve tie, ktorými nás ďalšia generácia bude hodnotiť o 10 - 20 rokov," uzavrela prezidentka.