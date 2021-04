Zranené zvieratá neberte z lesa domov. Zabíjate ich tým

Zvieracím záchrankám pomôže aj lepšia ochrana prírody.

22. apr 2021 o 16:41 Martina Hilbertová

Sokol a ježko sú najčastejší pacienti záchranných staníc, ktoré sa starajú o voľne žijúce zvieratá. Ročne nimi prejde okolo dvetisíc pacientov. Ježkovia končia pod kolesami áut, ohrozujú ich aj kosačky či oheň. Stáva sa tiež, že ich pohryzie iné zviera.

Pichliače nestačia

"Aj keď má ježko pichliače, neznamená to, že naň pes nezaútočí. Malý to pravdepodobne vzdá, keď zistí, že pichá, ale veľké plemená to minimálne vyskúšajú. Je však pravda, že častejšou príčinou sú zrážky s autom a kosačky spolu s úrazmi ohňom pri vypaľovaní kôp s biomasou,“ hovorí environmentalistka Adriana Hološková zo záchrannej stanice Brezová pod Bradlom.

Pred pár dňami tam ošetrili ježka s ranou na krku, ďalšiemu tiekla krv z ucha aj z oka a na hlave aj na chrbte mal akoby ostrihané pichliače. V záchrannej stanici v Borinke mali oskalpované mláďa ježka, ktorému ostalo len jedno oko.