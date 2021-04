Dobré ráno: Aký bol náš život s Pentou

Bolo to ťažké, ale je to dobrá správa nielen pre žurnalistiku.

22. apr 2021 o 23:59 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák, Jana Maťková

Investičná skupina Penta definitívne odchádza z vydavateľstva Petit Press. Takýmito stručnými slovami začína tlačová správa, ktorá je symbolom jedného z najväčších víťazstiev denníka SME v našej histórii.

Penta ide preč a my sme naše noviny ubránili. Ale nebolo to ľahké, nebolo to vždy príjemné a nie vždy sme si boli istí, že to za to celé stojí.

Dnes sa o tomto príbehu rozpráva Tomáš Prokopčák so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Pandémia na Slovensku sa mierne zlepšuje, klesol aj počet hospitalizovaných v nemocniciach. Zároveň sa zmierňujú opatrenia, aj keď odborníci vyzývajú vládu, aby bola opatrnejšia a postupovalo s otváraním prevádzok pomalšie.

Tlačový odbor nového premiéra Eduarda Hegera povedie bývalá novinárka Simona Mikušová. Mikušová pôsobila v SME, neskôr v TA3 a v televízii Markíza viedla zahraničnú redakciu Televíznych novín.

Vlk dravý bude na Slovensku chráneným živočíchom. Zakázané bude ho odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať. Novú vyhlášku podpísal včera, symbolicky na Deň Zeme minister životného prostredia Ján Budaj. Lov vlka sa skončí 1. júna.

Česko vyrovná počet diplomatov v Prahe a v Moskve, okolie ruskej ambasády včera preventívne obsadila polícia. Znamená to, že Českú republiku by malo opustiť ďalších 60 pracovníkov ruskej ambasády. Rusko má podľa Čechov na to čas do konca mája.

Rusko tvrdí, že dnes začne s odsunom svojich vojakov z hraníc s Ukrajinou. Hovorí, že ciele cvičenia boli naplnené. Ruská vojenská prítomnosť na Kryme a na hraniciach s našim susedom bola najväčšia od útoku v roku 2014.

