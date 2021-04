Európa dokončuje návrh klimatického zákona

Budaj podporuje 55-percentné zníženie emisií, vedecká obec 65-percentné.

22. apr 2021 o 17:49 TASR

BRATISLAVA. Rada Európskej Únie, Európsky parlament a Európska komisia prijali predbežnú dohodu o finálnej podobe Európskeho klimatického zákona. Dohoda je jednou zo základných stavebných kameňov Európskej zelenej dohody.

Zakotvuje dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050 a za strednodobý cieľ vytýčila znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 55 percent. Vedecká obec pritom žiada zníženie emisií o 65 percent.

Do vyjednávaní sa aktívne zapájalo aj Ministerstvo životného prostredia. Minister Ján Budaj presadzoval cieľ zníženia emisií o 55 percent aj na stretnutí s veľvyslancom Portugalska, teda krajiny, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ.

Lídri sa nakoniec dohodli na znížení emisií skleníkových plynov o minimálne 55 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Dohoda sa dosiahla aj pri cieli klimatickej neutrality do roku 2050, ako spoločného záväzku členských krajín EÚ. Určil sa aj výhľadový cieľ po roku 2050, ktorý spočíva v dosiahnutí tzv. negatívnych emisií, teda záchyty skleníkových plynov by mali byť vyššie ako vyprodukované emisie.

Budaj pripomenul, že rok 2020 bol doteraz najteplejší, čo je jasný signál, že ľudstvo, a hlavne lídri, musia konať: "Ak chceme spomaliť zmenu klímy, nemáme na výber, musíme najprv radikálne znížiť emisie, aby sme do roku 2050 dosiahli vysnívanú uhlíkovú neutralitu," zdôraznil minister Budaj.