OĽaNO chce zverejniť stanovy svojej strany

V decembri 2019 malo OĽaNO 45 riadnych členov, ktorí členské príspevky neplatili.

22. apr 2021 o 18:37 SITA

BRATISLAVA. Koaličné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OľaNO) doteraz nezverejnilo svoje stanovy. Ako ďalej uvádza spravodajský portál Webnoviny.sk, hnutie však prisľúbilo, že ich zverejní čoskoro.

V stanovách politických strán a hnutí sa napríklad uvádza, čo musí spĺňať záujemca o členstvo, aká je sústava orgánov subjektu, aké postihy hrozia pri nedodržaní disciplíny, či ako môže človek prísť o členstvo.

Na webových stránkach ostatných parlamentných subjektov, vrátane mimoparlamentného Hlasu - sociálna demokracia, je pritom podľa portálu možné dopátrať sa k stanovám bez problémov.



„Pokiaľ ide o funkcionárov OĽaNO, tlačové oddelenie hnutia uviedlo, že členmi predsedníctva sú Igor Matovič, Eduard Heger, Ján Budaj, Natália Milanová, Peter Pollák starší, Július Jakab, Jaroslav Naď, Jozef Viskupič a Michal Šipoš,” uvádza portál s tým, že ide o veľmi štíhly politický subjekt so skromným počtom členov. „Podľa výročnej správy OĽaNO k 31. decembru 2019 evidovalo 45 riadnych členov. Členské príspevky neplatili,” napísali Webnoviny.sk.



Portál pripomína, že hnutie malo dlhé roky len štyroch členov. Zmenila to až novela zákona o politických stranách z roku 2018. Tá politickým subjektom, ktoré chcú kandidovať do parlamentu alebo europarlamentu, určila konkrétne počty členov. „Strany majú mať dvojnásobný počet členov, ako je počet osôb na kandidátnej listine. Znamená to, že ak sa o poslanecký mandát uchádza 150 ľudí, strana by mala mať prinajmenšom 300 členov. Druhá možnosť je, že by mala mať aspoň 45 členov najvyššieho orgánu,” vysvetlil portál.



V minulom volebnom období sa podľa portálu zdalo, že Veronika Remišová ako poslankyňa OĽaNO chcela hnutie viac otvoriť novým členom, nakoniec však z neho vystúpila. „Keď odchádzala, spolu s ďalšími štyrmi poslancami v spoločnom vyhlásení uviedla, že OĽaNO umožnilo vstup do politiky novým ľuďom, ale neumožnilo im stať sa riadnymi členmi hnutia, keďže nimi nemohli byť ani samotní poslanci hnutia,” uzatvára portál Webnoviny.sk.