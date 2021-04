Žijú na Slovensku, majú viac ako 60 rokov a nechcú ich zaočkovať

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

23. apr 2021 o 16:16 The Slovak Spectator

1. Milovníkom kráľovskej histórie Huffington Post odporúča návštevu hradov po celom svete. Na zoznam sa okrem slávneho Neuschwansteinu alebo zámku z Downton Abbey dostali aj tri slovenské hrady: Three Slovak castles recommended to royalty fans worldwide

2. Vzácny nález pomôže historikom zaplniť mnohé biele miesta v histórii Bratislavy a najmä jej židovskej obce. Na novonájdených náhrobných kameňoch sú mená šľachtických rodín aj predkov svetoznámych osobností: Tombstones thought lost after wartime destruction of historic Jewish cemetery found again

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Česká republika je náš najbližší partner, informácie o ruských operáciách máme aj u nás. Slovenskí politici po Vrběticiach zaujali zahraničie svojimi vyjadreniami aj činmi. Czechia is our closest ally. Slovak officials support diplomatic actions against Russia

4. V pandémii zrazu všetci chceme diskutovať o ľudských a občianskych právach. Ukazuje sa však, že nevieme ako na to, hovorí dlhoročná organizátorka ľudskoprávnej olympiády: Every school should be school of democracy. Slovakia lags behind

5. Už môžete na výlet mimo okresu. Prejdite sa k hradu Lednica alebo navštívte jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku: In the nest of silence: Lednica Castle and Skalka

6. Oceňovaný nástroj proti daňovým únikom, ktorý však mnohých nechal chladnými. Bločková lotéria po rokoch končí, toto sú jej výsledky: National Receipt Lottery wrapped up

7. Nový dekan sa väčšine študentov otočil chrbtom. Biela vrana, bývalá doktorandka na fakulte informatiky STU, v podcaste hovorí o konflikte na jednej z najlepších škôl na Slovensku a o tom, prečo sa ona a jej kolegovia cítili ako rukojemníci. Student White Crow awardee: We felt like hostages, but not of striking teachers

9. Električka pred národným divadlom rozdelila bratislavskú verejnosť na dva tábory. Na stole je nový návrh, rozhovory pokračujú: Tram line in new downtown stirs emotions among Bratislavans

10. Ministerstvo oznámilo, že problém s očkovaním cudzincov vyriešilo. Stále tu však žijú ľudia, ktorí sa k vakcíne nedostanú napriek tomu, že spadajú do vekových skupín, ktoré sa už dávno môžu prihlásiť na očkovanie. Iných na ceste k očkovaniu čaká cezhraničná byrokracia. Applying for the S1 document for vaccination? Insurer will need proof of residence in Slovakia

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.