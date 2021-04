Nový člen vedenia Petit Pressu Jim Egan: Zadržanie Haščáka rokovania neovplyvnilo

Jim Egan reprezentuje MDIF v Petit Presse.

23. apr 2021 o 17:31 Roman Cuprik

Jim Egan sledoval v 90. rokoch v Bielorusku nástup Alexandra Lukašenka, potom previedol britského vysielateľa BBC Global News cez ekonomickú krízu a teraz prichádza do dozornej rady Petit Press, ktorý vydáva aj denník SME. Zastupuje v nej Investičný fond pre rozvoj médií MDIF, ktorý vykúpil akcie, ktoré v Petit Presse vlastnila finančná skupina Penta.

V rozhovore pre SME Egan vysvetľuje aj to, že cena, ktorú si vypýtala Penta za odchod z vydavateľstva, stála za to.

Zúčastnili ste sa osobne rokovaní o odkupe podielu Penty?

Bol som v tom zapojený len čiastočne, keďže rokovania prebiehali už v čase, keď som ešte len prichádzal do MDIF v novembri. S predstaviteľmi Penty som sa rozprával len krátko.

Boli rokovania náročné?

Nechcel by som to komentovať. My sme jednoducho radi, že všetko dopadlo úspešne.

Cena za predaj podielu v Pente je utajená. Môžete aspoň povedať, či bola férová? Nesnažila sa Penta umelo zvýšiť cenu svojho podielu, pretože vedela, že ju chcete z vydavateľstva vytlačiť?

My sme s cenou spokojní. Ak by sme neboli, tak by sme ten podiel nekúpili. Za náš podiel sme zaplatili radi, pretože silne veríme v značku Petit Press, ktorá je úspešná aj v printe, aj v digitálnom predaji.

Zároveň vidíme pri týchto novinách aj zaujímavý potenciál ďalej rásť, takže cena za tento podiel stála za to.

Čiže Penta nechcela situáciu finančne využiť?

Určite každá zo zúčastnených strán má svoje predstavy o tom, aká cena je adekvátna. Ale nakoniec sme dospeli k srdečnej dohode a my sme spokojní.

Ako ste vnímali, že počas rokovaní skončil vtedajší šéf Penty vo väzbe?

Vedeli sme o tom, bola to pre nás prekvapivá situácia. Nemyslím si však, že by to malo nejaký priamy vplyv na celý proces.

Čo budete v dozornej rade vydavateľstva robiť?

Spolu s Marii Nemcovou, ktorá je v Prahe, budeme reprezentovať MDIF v dozornej rade Petit Pressu. Ja som väčšinu svojej profesionálnej kariéry strávil v mediálnom biznise a tieto skúsenosti by som chcel vo vydavateľstve zužitkovať.

Chcem sa rozprávať o tom, ako podporovať stratégiu rozvoja, ktorú už teraz máte celkom úspešne nastavenú.

Vždy, keď niekto finančne vstupuje do média, objavujú sa otázky, či nebude chcieť ovplyvňovať aj obsah. Ako je to v prípade MDIF?

Tu by som chcel naozaj zdôrazniť, že MDIF nikdy vo svojej histórii nevstupovalo do redakčnej výroby.

Vždy sme verili a vždy sme tak aj postupovali, že skutočných novinárov treba nechať na pokoji, nech si robia svoju prácu. Našou úlohou je im len vytvoriť na to priaznivé prostredie.

Budete teda pasívnym investorom?

To zase nie. My sme investor s poslaním. Nechceme len sledovať, čo sa v médiách deje a po nejakom čase náš podiel v nich predať. Chceme byť pre médiá oporou.

Treba si uvedomiť, že máme skúsenosti z mediálneho podnikania z celého sveta, máme podiel v približne 50 spoločnostiach a sme na trhu 25 rokov. Radi sa o tieto skúsenosti podelíme.

Ako vnímate súčasný kondíciu Petit Pressu?

Ste úspešnou a rešpektovanou značkou na trhu. Berieme vás ako úspešné médium a na tomto úspechu plánujeme stavať. Petit Press má dobré finančné rezervy, postavenie na trhu, je v zisku a má aj dobrú povesť, ktorá bola možno trochu ovplyvnená vstupom Penty.

V prípade tohto vydavateľstva teda nejdeme riešiť nejakú vážnu krízu, len ďalej rozvíjať to, čo už funguje.

Našou hlavnou výzvou pravdepodobne bude prežiť krízu spojenú s pandémiou, je to niečo, čo riešime aj s inými médiami. Druhá veľká otázka v prípade Petit Pressu je, ako prejsť z tradície tlačených novín do digitálnej oblasti, v čom sa vám takisto už aj teraz darí.

Čo by sa stalo, ak by Petit Press nemal pozitívne výsledky? Máte právomoc zasahovať do jeho podnikania?

My rozumieme tomuto biznisu, vieme, že nie vždy sa médiám darí a v niektorých sme investormi aj dvadsať rokov. Aj keby sa Petit Press dostal do zložitej situácie, sme tu preto, aby sme poskytli podporu a nie aby sme robili nejaké masívne zásahy do firmy.

To, čoho sme sa po vstupe Penty obávali v denníku SME, je, že budeme ďalším príkladom toho, ako nejaký oligarcha kúpi médium, a bude ho používať ako svoj marketingový nástroj. Ako vnímate tento trend v Európe a čo sa s tým dá robiť?

Táto situácia vznikla po tom, ako sa internet stal zdrojom spravodajstva. Vtedy sme si mysleli, že ide o pozitívnu vec, pretože všetci budú mať jednoduchý prístup k overeným informácia. Realita je však oveľa zložitejšia.

Médiá prichádzajú o tržby a po celom svete a najmä v Európe sledujeme presne to, čo opisujete. Voláme to únos média. Odpoveď, ako to riešiť, je komplikovaná, v MDIF k tomu chceme prispieť aspoň tým, že vstupujeme do vlastníckej štruktúry vydavateľstiev.

Niečo podobné ste mali možnosť sledovať v Bielorusku. Pracovali ste tam v čase, keď sa k moci dostal Alexander Lukašenko, ktorý následne likvidoval slobodu médií.

Bol to na začiatku mojej kariéry, pracoval som tam pre poradenská spoločnosť PwC na začiatku 90 rokov.

Keď v júli 1994 zvolili Lukašenka za prezidenta, hovorilo sa, že je to šialený kolektívny farmár, ktorý do Vianoc skončí. Ubehlo viac ako 26 rokov a stále je na svojom mieste. Bola to pre mňa zaujímavá lekcia z politológie.

Boli ste aj na Slovensku?

O strednú a východnú Európu sa zaujímam od vysokej školy, vždy som považoval túto časť sveta za fascinujúcu. Navštívil som tu viaceré krajiny, ale vyšlo to tak, že na Slovensku som bol len raz počas nejakej konferencie, takže ho až tak veľmi nepoznám.

Veríte, že štandardné noviny s kvalitným spravodajstvom a finančne náročnou investigatívnou si ešte budú vedieť samy na seba pohodlne zarobiť aj na takom malom trhu, ako je Slovensko?

To je otázka za milión, či ešte kvalitné spravodajstvo, ktoré vyžaduje čas a peniaze, dokáže samo seba zaplatiť. Podľa mňa áno, ale zatiaľ na to nemám žiadny dôkaz. Môžem len povedať, že v MDIF sa o to budeme snažiť.

Vy ste tieto komplikácie zažili pred rokmi ako šéf BBC Global News, ktorá prevádzkuje stanicu BBC World News. Televízia, ktorá robila drahé spravodajstvo napríklad z vojnových zón, zrazu čelila svetovej finančnej kríze, ktorá ovplyvnila aj príjmy z reklamy. Ako bola vtedy vaša stratégia?

V prvom rade, rovnako ako Petit Press v posledných rokoch - aj BBC si vtedy muselo odpovedať na otázku, za akými hodnotami stojí.

My sme si vtedy povedali, že naďalej chceme robiť reportáže aj z miest, kde iné médiá už zatvárali kancelárie.

Áno, bolo to drahé, ale postupovali sme tak, že sme boli flexibilnejší a hľadali sme rôzne zdroje príjmov. Takisto sme začali viac komunikovať s prevádzkovateľmi sociálnych sietí a aj s našimi reklamnými partnermi, najmä s tými, ktorí zdieľali naše hodnoty. Môžem povedať, že posledných päť rokov môjho pôsobenia v BBC sme boli v zisku.

Ako dlho zvykne byť MDIF v médiu, kým svoj podiel predá?

Je úsmevné, že hneď prvý deň nášho vzťahu s Petit Press musím rozmýšľať, ako z neho odídem. Ale aby som odpovedal, tak často sme v médiu desať rokov. Keď je médium v dobrej kondícii, potom opatrne vyberáme niekoho, komu náš podiel predáme.

Chceme, aby mal na fungovanie médií podobný pohľad, ako máme my. Médiá nepredávame len tak niekomu, kto ponúkne najviac.

Ako často ste už museli vysvetľovať väzby Georgea Sorosa na MDIF?

Ja som v MDIF krátko, ale viem si predstaviť, že za tých 25 rokov MDIF toto vysvetľovalo už stovky krát.

Vy sa s ním stretli?

Nie, osobne ho nepoznám.

Zaujímal sa Soros vôbec ešte aktívne o dianie MDIF odvtedy, ako v roku 1995 dal na projekt 500-tisíc dolárov?

To tiež neviem.

Pôsobíte okrem Európy aj v krajinách, kde je žurnalistika životu nebezpečná?

Áno.

Čo bola pre vás najťažšia situácia?

Týchto skúsenosti máme viacero, nehovoril by som o jednej najťažšej. Zúčastňoval som sa aj rokovaní s novinármi, ktorí aj s ich rodinami bežne dostávali vyhrážky smrťou.