Výber šéfa SIS sa naťahuje. Strana Za ľudí chce záhadného kandidáta spoznať

Tajná služba je bez šéfa už mesiac a pol.

25. apr 2021 o 19:50 Peter Kováč

BRATISLAVA. Po škandále okolo výbuchu muničného skladu v českých Vrběticiach sú tajné služby v centre pozornosti, ale Slovenská informačná služba zostáva bez riaditeľa.

Šéf Sme rodina Boris Kollár sa pritom pôvodne nádejal, že by Michal Aláč, ktorého za šéfa SIS navrhol, mohol byť vymenovaný do konca týždňa. Oznámil to ešte minulý utorok v televízii Markíza. "Myslím si, že je to otázka dní,“ hovoril. Napokon sa tak nestalo.

S Aláčom sa pritom stretol už aj premiér Eduard Heger z OĽaNO. Ako sa mu pozdáva, zatiaľ nehovorí.