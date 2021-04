Mimóza: Keď snobi žúrujú a na Marse prepisujú vedci históriu

Dekadentný pohľad na správy z týždňa.

24. apr 2021 o 10:04 Nikola Bajánová, Jana Kovalčiková, Lenka Libjaková

Sú dve. Herečky, jedna z národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény. Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková. A komentujú: správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Víkendový podcast Mimóza prináša pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život.

Témy tohtotýždňovej Mimózy

Po vyše 130 dňoch bude od pondelka opäť povolené sadnúť si a jesť či popíjať na letnej terase reštaurácie. Pod vplyvom čoraz nižšieho počtu hospitalizovaných a chorých s covidom povolí vláda aj otvorenie fitnescentier, zatiaľ však len pre šiestich ľudí naraz. Vedci upozorňujú, že vláda uvoľňuje opatrenia prirýchlo. Preto platí, ak si chceme uvoľnenie udržať a nepokaziť si to, treba si aj terasy užívať s mierou.

Kto mieru neodhadol, bola ešte v prvej polovici apríla módna značka Bottega Veneta a dva berlínske kluby Berghain a Soho, kde si ľudia z módneho biznisu usporiadali veľmi exkluzívnu a akože tajnú fashion show a takisto tajnú VIP párty. Konali sa v deň, kedy v Berlíne ohlásili najvyšší prírastok prípadov Covidu 19 od októbra a tiež v čase, kedy mesto známe a žijúce svojou klubovou scénou, sedí doma uzavreté v lockdowne a hudobníci sa trápia nedostatkom zárobkov. Prípadne ich neexistenciou. Neskôr sa však všetko o tejto hyperexkluzívnej párty prevalilo a zlé PR pre všetky tri subjekty pokračuje do dnešného dňa.

Mars tento týždeň zažil hneď dve veľké prvenstvá. V pondelok na ňom úspešne prvýkrát letela malá helikoptéra Ingenuity. Bol to vôbec prvý let rotorového leteckého stroja na inej planéte ako Zemi. No a krátko na to, v stredu, sa zase vedci pochválili, že premenou oxidu uhličitého z tamojšej riedkej atmosféry sa podarilo pomocou experimentálneho prístroja MOXIE vytvoriť dýchateľný kyslík.

