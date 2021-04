Hlas-SD chce mať snem v júni, nové tváre plánuje predstaviť postupne

Naposledy mal Hlas-SD snem v novembri minulého roka.

25. apr 2021 o 11:02 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Hlas-SD plánuje snem počas júna, ak to dovolí situácia s pandémiou nového koronavírusu. Postupne chce dovtedy strana predstaviť aj niektoré svoje nové tváre v jednotlivých oblastiach. Na sneme plánuje predstaviť aj svoj program. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Snem Hlasu sa uskutoční podľa epidemiologickej situácie tak, aby sa delegáti mohli stretnúť osobne a naplniť očakávania snemu v personálnej i programovej oblasti. Veríme, že nám situácia umožní usporiadať snem počas júna," ozrejmila hovorkyňa.

Naposledy mal Hlas-SD snem v novembri minulého roka. Bol to zároveň ustanovujúci snem strany. Delegáti strany vtedy za predsedu zvolili expremiéra a poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho. Podpredsedami sa stali poslanci Denisa Saková, Richard Raši a Erik Tomáš. Zasadnutie snemu sa pre pandémiu konalo cez telekonferenčné hovory. Hlas-SD už vtedy avizoval snem na rok 2021, na ktorom by sa mali jeho členovia zísť osobne a mali by sa zvoliť aj chýbajúci podpredsedovia.