SHMÚ upozorňuje na prízemný mráz a nízke teploty

Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa.

25. apr 2021 o 18:51 TASR

BRATISLAVA. Počas noci z nedele na pondelok (26. 4.) môže teplota na Slovensku klesnúť na nula až mínus šesť stupňov Celzia. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami a prízemným mrazom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke.

Výstrahy pred nízkymi teplotami platia pre celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja, kde sa však môže vyskytnúť prízemný mráz. Výstrahy pred prízemným mrazom boli vydané aj pre Trnavský a Nitriansky kraj.

"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre poľnohospodárske rastliny a ovocné stromy vzhľadom na ich fenologickú fázu. Prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," približujú meteorológovia.

Výstrahy predbežne platia od polnoci do pondelka do 7.00 h, v severných častiach Slovenska do 8.00 h.