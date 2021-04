Nehoda kamióna spôsobila zdržanie na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy

Zdržanie sa odhaduje na 30 minút.

26. apr 2021 o 15:50 TASR

BRATISLAVA. Vodiči by mali rátať so zdržaním na diaľnici D2 pred Lozornom. Po nehode kamióna sa tu tvorili kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS aj Stellacentrum.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa po nehode kamióna zdržíte viac ako 30 minút, kolóna sa pomaly rozbieha," informuje Zelená vlna.