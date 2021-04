Držať psa na reťazi mimo verejných priestranstiev by sa mohlo zakázať

Novely zákonov do parlamentu predložili koaliční poslanci.

27. apr 2021 o 8:13 TASR

BRATISLAVA. Držať psa na reťazi mimo verejných priestranstiev by sa mohlo zakázať.

Uviazať psa by bolo možné len počas jeho kŕmenia, čistenia chovného priestoru či počas ošetrovania psa.

Vyplýva to z návrhu legislatívy novelizujúcej niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, ktorú do parlamentu predložili koaliční poslanci. Chcú tiež začleniť pastierskeho psa do kategórie zvláštny pes.

Pri držaní psa mimo verejného priestranstva by musel jeho vlastník alebo držiteľ vykonať opatrenia, aby pes v priestoroch, na ktorých je obvykle chovaný, neohrozoval osoby zdržujúce sa v týchto nehnuteľnostiach so súhlasom ich vlastníka alebo nájomcu. "Ide najmä o maloleté deti alebo vnúčatá vlastníka alebo nájomcu nehnuteľnosti pohybujúce sa po dvore, návštevy prechádzajúce cez dvor do domu, poštára, ktorému majiteľ otvorí bránu do ulice a podobne. Vlastník zvieraťa to môže napríklad vyriešiť tak, že psa uzavrie na tento čas do ohrady, v ktorej nebude uviazaný," spresňujú poslanci.

Uväzovať psa by po novom bolo možné len počas jeho kŕmenia, čistenia chovného priestoru, ktoré musí majiteľ preukázať, alebo na dobu vyšetrovania a ošetrovania psa. Prostriedok na uväzovanie by musel mať dostatočne široký obojok.

Pastierske psy, ktoré sú podľa poslancov určené najmä na ochranu stáda, by mali mať voľnosť pohybu. Navrhujú preto, aby sa na ne nevzťahovali reštriktívne pravidlá o voľnom pohybe psov. Doplnením pastierskeho psa do kategórie zvláštny pes by pre ne nemusela platiť výnimka z ustanovení o voľnom pohybe.

V prípade schválenia by mohla byť nová legislatíva účinná od 1. júla.