Slovenský plán obnovy získal v Bruseli pozitívnu odozvu, vyhlásil Heger

Premiér sa stretol s von der Leyenovou aj Michelom.

27. apr 2021 o 15:12 (aktualizované 27. apr 2021 o 15:34) TASR

BRUSEL. Slovenský národný plán obnovy a odolnosti získal v Bruseli pozitívnu spätnú väzbu. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) v utorok popoludní v Bruseli po prijatí u predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela.

Premiér sa v rámci prvej časti svojej návštevy v inštitúciách EÚ stretol aj s podpredsedom Európskej komisie Valdisom Dombrovskisom a eurokomisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim.

Predseda vlády SR pripomenul, že prvá časť jeho rokovaní bola zameraná najmä na národný plán obnovy.

"Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu z hľadiska načasovanosti a procesu. O prioritách, ktoré sme nastavili, sme s nimi dlho rokovali, a nebol žiaden problém. Som rád, že do termínu 30. apríla budeme schopní odovzdať plán obnovy," povedal Heger. Spresnil, že v stredu o tomto pláne bude rokovať aj slovenská vláda.

Heger upozornil, že na Slovensku vládli veľké obavy, či táto vláda stihne včas a dobre pripraviť plán, ktorý Slovensku v nasledujúcich rokoch prinesie miliardy eur navyše na modernizáciu a obnovu krajiny po koronakríze.

"Dnes sme v tomto termíne a som rád, že som mohol na rokovaní hovoriť ako zástupca členského štátu, ktorý to zvládol veľmi dobre a včas a ktorý urobil kvalitnú prácu z hľadiska obsahu a priorít, aj z pohľadu národných potrieb. Toto je dôležité povedať," opísal situáciu.

Premiér dodal, že sa v Bruseli poďakoval Európskej komisii za kvalitnú prácu, za celú sériu kvalitných technických a vecných diskusií za posledných štyri - päť mesiacov.

"Sme v tom bode, keď budeme odovzdávať veľmi kvalitný plán obnovy. Je to cestovná mapa, akú Slovensko ešte nepoznalo. Bude to náročné a bude veľkou výzvou ho naplniť, pretože Slovensko malo doteraz problémy s čerpaním európskych peňazí. Je to krok správnym smerom a nevyhnutnosť, aby sme zo Slovenska urobili úspešnú a vyspelú krajinu," odkázal Heger.