Muža, ktorý sa vyhrážal bombovým útokom na Úrad vlády, budú stíhať väzobne

Spoluobvinenú Zuzanu K. Najvyšší súd prepustil na slobodu.

28. apr 2021 o 14:50 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Muž, ktorý sa listom vyhrážal, že vyhodí do vzduchu Úrad vlády SR, ak bývalý premiér Igor Matovič (OĽaNO) nepodá demisiu, ostáva vo väzbe. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová, senát 2T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorým bol František M. vzatý do väzby a sám rozhodol tak, že obvineného vzal do útekovej a preventívnej väzby. Naopak, spoluobvinenú Zuzanu K. prepustil z väzby na slobodu.

„Senát NS SR na rozdiel od ŠTS nezistil u obvinených dôvody kolúznej väzby, ako ani väzby v prípade trestných činov terorizmu,” povedala Važanová s tým, že senát dospel k záveru, že dôvodnosť trestného stíhania pre trestný čin teroristického útoku nie je nateraz daná. To však podľa súdu nevylučuje inú právnu kvalifikáciu skutku, pre ktorý sú obvinení stíhaní.

V priebehu marca zverejnili niektoré médiá list, v ktorom sa anonym vyhrážal, že ak vtedajší predseda vlády Matovič nepodá demisiu, vyhodí do vzduchu vládne budovy. Polícia v tejto súvislosti zadržala Františka M. z Nitry a tiež Zuzanu K. ako spolupáchateľku.