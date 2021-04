Ranný brífing: Na vakcínu už môžu čakať aj šestnásťroční

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. apr 2021 o 23:37 Michal Deliman

Očkovanie proti covidu sa dnes otvára pre všetkých ľudí, ktorí dovŕšili šestnásty rok života. Termíny na očkovanie však systém pridelí podľa veku, nie rýchlosti prstov. Navyše je nateraz nemožné slobodne si vybrať preferovanú vakcínu.

Je vakcína Sputnik V nebezpečná, bude sa ňou na Slovensku vôbec očkovať a čo na to Igor Matovič? Problémy ruskej vakcíny sú témou dnešného vydania podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Otvorili novú čakáreň, od pondelka sa uvoľnia ďalšie opatrenia

Šéfa NAKA vyšetruje inšpekcia. Svedectvo proti nemu je podľa prokuratúry dôveryhodné

Vedia, čo chcete, dáta im dá banka. Malý startup má milióny klientov

Donbas sa odcudzuje Ukrajine, zhoršujú to vírus aj ruské pasy

Predviedol skvelý šprint, Sagan oslavuje druhé víťazstvo v sezóne

Štefánik by bol dnes vplyvný influencer. Svoj vlastný obraz vytváral vedome

Otvorili novú čakáreň na očkovanie

Čakáreň na očkovanie (ilustračné foto) (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku pribudlo 682 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali 7 508 PCR testov. Pribudlo ďalších 39 obetí.

V nemocniciach je o 63 pacientov menej, hospitalizovaných je 1 525 pacientov. Zaočkovali 3 963 osôb a celkový počet zaočkovaných prvou dávkou je 1 041 986. Od dnes platí zákaz vychádzania po 21:00.

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje. Kľúčové parametre, ktoré rezort zdravotníctva pravidelne sleduje, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom poklesli približne o 20 percent.

Reprodukčné číslo, ktoré hovorí o dynamike šírenia ochorenia COVID-19, je stabilne pod hodnotou jedna.

Čakáreň na prihlasovanie záujemcov o očkovanie proti Covid-19 sa na Slovensku otvorila pre všetkých dospelých. Denník SME pripravil zoznam otázok a odpovedí o tom, kto, ako a kedy sa môže prihlásiť na očkovanie.

Spolu s otvorením očkovania pre všetkých mal byť pre záujemcov sprístupnený aj slobodný výber vakcíny, momentálne je to ale nepravdepodobné.

Slobodnému výberu vakcíny nateraz bránia neisté a nestabilné dodávky. Platí to najmä pre Vaxzevriu od AstraZeneca, ktorej dodávky zaznamenávajú veľké výkyvy.

Očkovací systém je na hlavu: Otvorená čakáreň pre všetky vekové skupiny je výkrik bezradnosti. Len aby očkovanie nestálo, štát pozýva pod ihlu ľudí s výrazne nižším rizikom ťažkého priebehu covidu, keďže totálne zlyhal v komunikácii so seniormi. Je to celé na hlavu, píše Peter Schutz.

Otvorená čakáreň pre všetky vekové skupiny je výkrik bezradnosti. Len aby očkovanie nestálo, štát pozýva pod ihlu ľudí s výrazne nižším rizikom ťažkého priebehu covidu, keďže totálne zlyhal v komunikácii so seniormi. Je to celé na hlavu, píše Peter Schutz. Rusi odviezli vzorky Sputnika: Rusi si zo závodu Imuna Pharm v Šarišských Michaľanochodviezli 600 ampuliek vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že si ich ruská strana odvezie na vlastnú kontrolu.

Rusi si zo závodu Imuna Pharm v Šarišských Michaľanochodviezli 600 ampuliek vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že si ich ruská strana odvezie na vlastnú kontrolu. V škole bez testu: Od dnes sa umožňuje vstup žiakov bez testu do škôl a školských zariadení. Učitelia budú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu.

Šéfa NAKA vyšetruje inšpekcia

Riaditeľ národnej protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian. (zdroj: SITA)

Šéf elitnej Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian sa dostáva do nepríjemnej situácie. Svedectvo, ktoré sa proti nemu objavilo, je pre prokuratúru dôveryhodné, hoci Zurian sám ho odmieta.

Bývalý príslušník SIS Boris Beňa, ktorý proti nemu svedčí, smeruje k uzavretiu dohody o vine a treste. Po tom, čo začal rozsiahlo vypovedať, ho prokurátor špeciálnej prokuratúry Peter Kysel vylúčil zo skupiny obvinených v kauze Judáš na samostatné konanie.

„Prichádza do úvahy konanie o dohode o vine a treste. Došlo aj k zmene právnej kvalifikácie jedného zo skutkov,“ povedal hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Ak by prokuratúra mala o Beňových výpovediach pochybnosti, o dohode by ani neuvažovala. Prokurátor Kysel ešte začiatkom roka v čase kandidatúry na post špeciálneho prokuratúra zdôrazňoval, že kajúcnici „musia spolupracovať naplno“, aby sa dopracovali k dohode.

Záujem o uzavretie dohody potvrdil SME aj Beňov advokát Peter Kubina s tým, že podrobnosti nemôže komentovať.

Beňa o Zurianovi tvrdí, že z polície vynášal utajované informácie. Riaditeľ NAKA to odmieta, no svedectvo ho automaticky dostalo do problémov.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Vláda prijala programové vyhlásenie: Vláda schválila svoj program. Kabinetu ho predložil premiér Eduard Heger. Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady a požiada parlament o dôveru.

Vláda schválila svoj program. Kabinetu ho predložil premiér Eduard Heger. Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady a požiada parlament o dôveru. Nový šéf SIS: Vláda odsúhlasila návrh na vymenovanie Michala Aláča do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Premiér Eduard Heger má návrh predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej.

Vláda odsúhlasila návrh na vymenovanie Michala Aláča do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Premiér Eduard Heger má návrh predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. Rusi vyhostili diplomatov: Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vyhosťuje diplomatov zo Slovenska, Estónska, Litvy a Lotyšska ako odvetu za to, že krajiny vyhostili ruských diplomatov v rámci gesta solidarity s Českom.

Vedia, čo chcete, dáta im dá banka

Ivan Dovica zo spoločnosti Dateio (zdroj: Dateio)

Slovenská sporiteľňa nedávno spustila službu Moneyback. Ide o cashbackový systém, v ktorom pri platení kartou klienti dostávajú odmenu v podobe vrátenia časti zaplatenej sumy. Služba je súčasťou bankovej aplikácie George.

Za touto novinkou nestojí banka, ale malý startup Dateio. Sídli v Prahe a šéfuje mu Slovák Ivan Dovica s obchodným partnerom Ondrejom Knotom.

Firma pracuje s citlivými dátami od bánk, z ktorých v anonymizovanej forme vie identifikovať nákupné správanie kohokoľvek. Čím viac platíte kartou, tým sú dáta presnejšie a ponuka lepšie šitá na mieru.

Predvlani do tejto fintech firmy investovala Erste bank, matka Slovenskej sporiteľne a rovnako Air Bank. Kúpili podiel od vystupujúceho fondu J&T Ventures.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Bratislavský Aupark zmenil majiteľa: Väčšinovými vlastníkmi jedného z prvých moderných nákupných centier na Slovensku sa stali spoločnosti Wood & Company a Tatra Asset Management. Ide o zatiaľ najdrahšiu realitnú transakciu v histórii Slovenska.

Väčšinovými vlastníkmi jedného z prvých moderných nákupných centier na Slovensku sa stali spoločnosti Wood & Company a Tatra Asset Management. Ide o zatiaľ najdrahšiu realitnú transakciu v histórii Slovenska. Vláda schválila plán obnovy: Slovensko môže oficiálne predložiť Európskej komisii svoj plán obnovy. Vláda ho totiž na svojom rokovaní s pripomienkami schválila.

Slovensko môže oficiálne predložiť Európskej komisii svoj plán obnovy. Vláda ho totiž na svojom rokovaní s pripomienkami schválila. SaS nepodporí vyššie dane: Strana SaS nesúhlasí so zvyšovaním daní. Pre stranu je podľa Riacharda Sulíka zvyšovanie daní "červenou líniou".

Kyjev je ďaleko. Donbas sa odcudzuje Ukrajine

Žena sprevádza svoje dieťa počas evakuácie z mesta Avdijivka v oblasti Donbasu. (zdroj: TASR/AP)

Pred piatimi rokmi na dvor Svitlany Derkachovej dopadali bomby, ktoré jej vybili okná na dome a zabili mačku. Nielen v obci Marinka na vojnovom fronte na východe Ukrajiny vládla v posledných týždňoch napätá atmosféra – na ruských hraniciach sa hromadili tanky a desaťtisíce vojakov, dohodnuté prímerie sa čoraz častejšie porušuje.

Nervozitu zvyšovali aj vyjadrenia z oboch strán. Putinov poradca a vyjednávač s Kyjevom Dmitrij Kozak varoval Ukrajinu, že ak sa pokúsi prevziať kontrolu nad územím obsadeným separatistami, bude to "začiatok konca Ukrajiny". O príprave na najhorší scenár a vojnu hovorí aj ukrajinský generálmajor Serhij Kryvonos.

Miestni pri bojovej línii však slová podpory zo Západu aj vyhrážky Ruska už berú s rezervou. "Ani Európa, ani USA nás nepotrebujú, majú svoje problémy," vraví Derkachová.

Aj keď ruská armáda sa z bezprostrednej blízkosti Ukrajiny sťahuje, oveľa väčším problémom zostáva pandémia aj odcudzovanie sa obsadeného regiónu od Kyjeva.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Covid pas a dovolenky: Súčasťou letnej dovolenky však budú pravdepodobne aj európske zelené certifikáty či PCR a antigénové testy. Pozrite si základné otázky o takzvanom covidovom pase a cestovaní.

Súčasťou letnej dovolenky však budú pravdepodobne aj európske zelené certifikáty či PCR a antigénové testy. Pozrite si základné otázky o takzvanom covidovom pase a cestovaní. Výbuchy muničných skladov v Bulharsku: Bulharsko podozrieva šesť Rusov v súvislosti s výbuchmi v bulharských skladoch zbrojára Emiliana Gebreva. Traja z nich boli už skôr obvinení, že sa obchodníka so zbraňami pokúsili otráviť novičokom.

Bulharsko podozrieva šesť Rusov v súvislosti s výbuchmi v bulharských skladoch zbrojára Emiliana Gebreva. Traja z nich boli už skôr obvinení, že sa obchodníka so zbraňami pokúsili otráviť novičokom. Škola odmieta zamestnať zaočkovaných: Súkromná škola na Floride založená antivaxerskou aktivistkou varovala učiteľov aj zvyšný personál pred očkovaním proti covidu. Zaviedla pravidlo, že nebude prijímať nových zamestnancov, ktorí očkovanie už podstúpili.

Sagan oslavuje druhé víťazstvo v sezóne

Peter Sagan oslavuje v cieli po jeho víťazstve 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Romandie. (zdroj: TASR/AP)

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v úvodnej etape pretekov Okolo Romandie.

Rodák zo Žiliny dosiahol 116. víťazstvo v profesionálnej kariére, druhé v tejto sezóne a zároveň druhé na spomenutých pretekoch vo Švajčiarsku.

V závere sa držal za Talianom Sonnym Colbrellim, počkal si na správny moment a v očakávanom súboji ho zdolal. Tretí skončil Novozélanďan Patrick Bevin.

Vďaka zisku desiatich bonifikačných sekúnd sa posunul v celkovom poradí na piate miesto. Lídrom je naďalej Austrálčan Rohan Dennis.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Messi je zrejme na odchode: Argentínsky futbalista Lionel Messi údajne dostal oficiálnu ponuku na prestup z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Pre čoskoro 34-ročného hráča je pripravený kontrakt na dva roky s opciou na ďalší rok.

Argentínsky futbalista Lionel Messi údajne dostal oficiálnu ponuku na prestup z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Pre čoskoro 34-ročného hráča je pripravený kontrakt na dva roky s opciou na ďalší rok. V NHL sa bili až dvaja Slováci: Občas sa v zámorskej NHL pobije aj slovenský hokejista. Najčastejšie sa do bitky dostane Zdeno Chára, ale pästiam sa nevyhýba ani Erik Černák. Tentokrát však zhodili rukavice obaja.

Občas sa v zámorskej NHL pobije aj slovenský hokejista. Najčastejšie sa do bitky dostane Zdeno Chára, ale pästiam sa nevyhýba ani Erik Černák. Tentokrát však zhodili rukavice obaja. Derby bez divákov: Šláger ďalšieho kola Fortuna ligy sa hrá v nedeľu Trnave, kde nastúpi bratislavský Slovan. Za normálnych okolností by bol o derby určite veľký divácky záujem. Uskutoční sa však bez fanúšikov.

Štefánik by bol dnes vplyvný influencer

Štefánik - Muž činu je ilustrovaná kniha o dobrodružnom a činorodom živote jednej znajdôležitejších osobností našich dejín. (zdroj: Adam Berka)

O Štefánikovi ako o jednej z najdôležitejších osobností našich dejín každý čosi tuší, azda aj vie. Vydavateľa a architekta Adama Berku však zaujímalo najmä to, akým bol človekom.

Na našom knižnom trhu mu chýbala ilustrovaná kniha, ktorá by zaujala dieťa aj dospelého, taká, z ktorej by sa čitateľ ľahko dozvedel celý Štefánikov dobrodružný životný príbeh.

"Ak budete vedieť o Štefánikovi len to, čo som napísal do knihy, budete môcť mať zo seba dobrý pocit," hovorí Berka v rozhovore o knihe Štefánik - muž činu, ktorá vznikla aj vďaka úspešnej kampani na Startlabe a Fondu na podporu umenia.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Pravidlá pre kultúrne podujatia: Vláda schválila tzv. kltúrny semafór. V prípade prechodu do tzv. čevenej fázy sa budú môcť konať kultúrne podujatia podľa pravidiel, určujúcich počet a prítomnosť divákov i priebeh organizácie.

Vláda schválila tzv. kltúrny semafór. V prípade prechodu do tzv. čevenej fázy sa budú môcť konať kultúrne podujatia podľa pravidiel, určujúcich počet a prítomnosť divákov i priebeh organizácie. Umenie musí vyrušovať: Povedať obrazu obraz, to je nuda. Prečo by sme mu nemohli povedať zarbo? pýta sa Erik Binder. Umenie je preňho hra, tvorí impulzívne, s nadšením.

Povedať obrazu obraz, to je nuda. Prečo by sme mu nemohli povedať zarbo? pýta sa Erik Binder. Umenie je preňho hra, tvorí impulzívne, s nadšením. Kerekes o Tajovského Hriechu: Inscenácia Hriech/Její pastorkyňa, má v kariére herečky Vice Kerekes výnimočné miesto. Ako s odstupom hodnotí svoju kariéru sa dozviete v rozhovore.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Šípoš. (zdroj: SME)

Ako zvláda Igor Matovič odchod z postu premiéra? Ako funguje teraz koalícia? Zahlasujú za programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera všetci poslanci OĽaNO? A potrebuje strana sebareflexiu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom OĽaNO Michalom Šípošom.

Karikatúra

Karikatúra - 29.4.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Efektný dezert ako stvorený na leto. Máme pre vás desať receptov na najkrajšie Šarloty z piškótového cesta a piškót.

Točená čučoriedková Šarlota (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.