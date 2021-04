Remišová reaguje na Kollára: Žiadna veľká zmena migračnej politiky nehrozí

Podľa Remišovej by sa mali zlepšiť podmienky pre prijímanie kvalifikovaných pracovníkov aj zo zahraničia.

28. apr 2021 o 16:13 TASR

BRATISLAVA. Stredajšie vyhlásenie lídra Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára o novom pakte o migrácii a azyle bolo vykopávanie otvorených dverí, pretože žiadna veľká zmena migračnej politiky nám nehrozí.

Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Kritizovali Kollára

Tvrdí, že by sme mali zlepšiť podmienky pre prijímanie kvalifikovaných pracovníkov aj zo zahraničia.

Vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík označil Kollárove slová za zmätočné, migračný pakt podľa neho nie je na stole.

Remišová hovorí o opačnom probléme, keď treba prilákať naspäť do krajiny Slovákov žijúcich v zahraničí. Upozornila na veľký počet slovenských študentov v zahraničí, ktorí sa nevracajú domov.

"Jasne sa zhodneme na tom, že nechceme žiadne kvóty na migrantov," doplnila Remišová s tým, že na európskej úrovni sa téma migrácie bude schvaľovať v priebehu dvoch, troch rokov, keď sa bude aktualizovať migračná politika.

Sulík hovorí, že v azylovom pakte, ktorý v septembri 2020 navrhla Európska komisia, je niekoľko vecí, ktoré SaS odmieta, napríklad povinné kvóty pre migrantov.

"To je pre nás červená línia, s tým ani my nesúhlasíme," vyhlásil s tým, že momentálne nie je čo odmietať, lebo pakt bol síce predstavený, no treba naň súhlas členských štátov EÚ, ktoré sa na tom nevedia dohodnúť. Zásadne odmietať migračný pakt preto považuje za bezpredmetné.

Sulík hovoril o slovenskom dokumente migračnej politiky, kde jeho strana dala pripomienky, ktoré boli podľa neho akceptované. Myslí si, že je rozumnejšie prijať dokument, do ktorého jasne napíšeme, čo chceme a čo nechceme.

Kollár podozrieva Brusel

Kollár v stredu hovoril o podozreniach, že pakt o migrácii predložený Európskou komisiou a migračná politika Európskej únie sa tvoria poza chrbát občanov Únie.

Odmieta prerozdeľovanie podľa počtu obyvateľov danej krajiny či HDP. Tvrdí, že je to zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov.

Vyzval ľudí, aby sa vyjadrili na stránke, kde je spustená petícia na zastavenie paktu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vlani v septembri predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Má za cieľ posilniť spoločný systém EÚ pre návraty, čo má zvýšiť dôveryhodnosť migračných pravidiel Únie.