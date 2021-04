Bývalý tajomník kritizuje ministerku Milanovú

Podľa Rigóa sa ukazuje, že futbal je dôležitejší ako kultúra.

28. apr 2021 o 20:26 TASR

BRATISLAVA. Prísnejšie kritériá tzv. kultúrneho semaforu v porovnaní s podmienkami na organizáciu športových podujatí sú ďalším dôkazom, že kultúra prehrala boj o dôstojné miesto vo verejných politikách.

Myslí si to bývalý štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Konrád Rigó (Most-Híd).

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) hovorí, že spájať podmienky pre organizáciu športových podujatí a kultúrny semafor je spájanie "hrušiek s jablkami".

"Tým, že ministerka kultúry Natália Milanová sa snaží predať kultúrny semafor ako obrovský úspech, len potvrdzuje, že opäť reaguje neskoro a nedostatočnou silou," mieni Rigó.

"Ak do štadiónov sa môžu vrátiť ľudia v počte 2000 a na kultúrne podujatie v najlepšom prípade iba 1000, pričom sa tvárime, že to je úplne v poriadku, tak to je obrovský problém," zdôraznil s dodatkom, že kultúra opäť prehrala.

Milanová pri otázke na porovnanie s podmienkami pre športové akcie uviedla, že nemožno "miešať hrušky s jablkami".

Povedala, že v prípade športu ide o pilotný projekt. "Je to nastavené pre realizáciu do hľadísk určitých športových líg, ale neviem, ako sa to bude konkrétne realizovať, ako sú na to pripravení organizátori, aby vedeli dodržať podmienky," povedala.

Vláda v stredu schválila tzv. kultúrny semafor, určujúci pravidlá pre organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Opatrenie umožní ich organizáciu po prechode do tzv. červenej fázy, teda II. stupňa varovania pred rizikom šírenia nového koronavírusu.

Pravidlá definujú povolený počet divákov i organizáciu podujatí s tým, že v stupňoch varovania a ostražitosti bude povolená len polovičná kapacita hľadísk, pričom v druhom stupni varovania môže byť v exteriéri maximálne 200 a interiéri 150 divákov, pri lepších epidemiologických podmienkach maximálne 500 pri exteriérových a 250 divákov pri interiérových podujatiach.

Až v zelenej fáze, stupni monitoringu sa môže kapacita hľadiska zvýšiť na 1000 ľudí pre exteriérové a 500 pre interiérové podujatia. Špeciálny súhrn protipandemických opatrení pre kultúru oficiálne vstúpi do platnosti už o pár dní, keď ho Úrad verejného zdravotníctva SR zapracuje a zverejní vo forme vyhlášky.

V prípade organizácie športových podujatí sa podľa aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúcej sa hromadných podujatí, môžu fanúšikovia vrátiť na tribúny v zápasoch profesionálnych súťaží v piatich športových odvetviach (futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal).

Počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, maximálne sa do hál a na štadióny môže pustiť 2000 fanúšikov v exteriéri a 1000 v interiéri.