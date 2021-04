Prezidentke doručia vyše 600-tisíc podpisov za referendum

Petičný výbor pripomenul, že prezidentka by mala vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov.

29. apr 2021 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Viac ako 600 000 podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách odovzdá petičný výbor do podateľne Prezidentského paláca v pondelok 3. mája. Informoval o tom predseda petičného výboru Ervín Erdélyi.

"Ide o najrýchlejšie vyzbieranú občiansku petíciu v histórii Slovenska, keď sa takéto množstvo podpisov podarilo vyzbierať za 11 týždňov. A to aj napriek prísnym pandemickým opatreniam," uviedol Erdélyi.

Petičný výbor pripomenul, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov.

Na vyhlásenie referenda treba aspoň 350 000 podpisov od občanov. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára.

Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR.

Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.