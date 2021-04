Šajgalík očakáva od plánu obnovy aj úspešnú transformáciu SAV

Slovensko potrebuje štátnu vednú a inovačnú politiku.

29. apr 2021 o 14:48 TASR

BRATISLAVA. Prijatie plánu obnovy vníma pozitívne predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík.

Ako uviedol , sú tam však aj veci, ktoré by radi doplnili a dúfa, že túto možnosť aj dostanú.

"Podľa mňa je veľmi dôležité, že plán obnovy vôbec vznikol, pretože to je nesmierne dôležitý materiál pre ďalšie smerovanie krajiny," uviedol Šajgalík.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pozitíva chystanej transformácie

V komponente, ktorý sa zaoberá vedou, výskumom a inováciami, oceňuje, že sa tam vyskytuje aj transformácia SAV na verejné výskumné inštitúcie, čo je podľa neho veľmi dôležitý fakt.

"Na druhej strane, za zatiaľ nie celkom uspokojivé považujeme to, že transformácia nenašla svoju odozvu v tej časti, kde sa hovorí o financiách. SAV pripravila projekt reformy v rámci akadémie, ktorá súvisí aj s našou transformáciou na verejné výskumné inštitúcie a je to projekt, ktorý celkom iste bude vyžadovať finančné zdroje. My sa o ne uchádzame," povedal predseda akadémie.

Ako doplnil, keď bol plán obnovy schvaľovaný na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, bolo im prisľúbené, že plán obnovy nie je niečo, čo je vytesané do kameňa a z toho hľadiska bude možné do neho takéto projekty dopĺňať. "Čiže nám neostáva nič, iba veriť, že to tak bude," tvrdí.

Národná stratégia pre vedu

V pláne obnovy je podľa Šajgalíka čiastočne spomenuté, ale nie celkom explicitne, že má vzniknúť národná stratégia pre vedu, výskum a inovácie.

"My s tým veľmi súhlasíme, pretože dlhodobo hovoríme, že Slovenská republika nemá štátnu vednú a inovačnú politiku. Ak táto stratégia nahradí štátnu vednú a inovačnú politiku, tak by sme sa samozrejme veľmi radi podieľali na jej tvorbe, pretože o tom máme svoje predstavy," uviedol predseda SAV.

Na vedu, výskum a inovácie by malo z plánu obnovy smerovať celkovo 739 miliónov eur.

Z tejto sumy má ísť na efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky 633 miliónov eur a 106 miliónov eur na lákanie a udržanie talentov. Vyplýva to z plánu obnovy, ktorý v stredu (28.4.) schválila vláda.