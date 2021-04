Vražda Remiáša nesmie byť nikdy premlčaná, pripomína prezidentka

Politici si pripomenuli vraždu Remiáša, ani po 25 rokoch nie je vyšetrená

29. apr 2021 o 16:30 TASR

BRATISLAVA. Viacerí politici si vo štvrtok pripomenuli výročie vraždy Róberta Remiáša. Poukázali na to, že ani po 25 rokoch nie je prípad vyšetrený.

Remiášova vražda nesmie byť nikdy premlčaná, myslí si to prezidentka. Čaputová pripomína, že ide o udalosť, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť a ktorá je doteraz traumatizujúcou ranou pre celé Slovensko.

Prezidentka: Vražda nesmie byť nikdy premlčaná

"Róbert Remiáš sa stal obeťou úkladnej vraždy. Prišiel o život, keď pomáhal svojmu priateľovi, svedkovi, ktorý vypovedal o účasti štátneho orgánu a jeho predstaviteľov na únose a zavlečení syna prezidenta Michala Kováča. Smrť Róberta Remiáša mala zastrašiť všetkých, ktorí sa nechceli zmieriť s tým, že orgány štátu sa priamo podieľajú na zločine, a tých, ktorí nechceli, aby na Slovensku svojvôľa ľudí pri moci stála nad zákonom. Nezľakli sa," skonštatovala prezidentka.

Zdôraznila, že napriek zmenám po voľbách v roku 1998 ostáva skutočnosťou, že páchatelia a iniciátori tohto zločinu neboli dodnes potrestaní. "Kým sa tak nestane, všetci budeme žiť s pocitom nesplateného dlhu najmä voči matke Róberta Remiáša, ale aj voči sebe," poznamenala prezidentka a vyjadrila plnú podporu jeho matke Anne Remiášovej v snahách o nastolenie spravodlivosti.

Kollár verí, že vrahov stihne trest

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) označil vraždu za tragickú udalosť, ktorá aj po takom dlhom čase ostala nevyšetrená a vinníci nepotrestaní.

Vyjadril tiež podporu Anne Remiášovej, ktorá je aktuálne poslankyňou parlamentu za OĽANO.

"Nie je nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa, a nehovoriac o tom, keď sa to stane takýmto krutým spôsobom. Ja ako otec si to predstaviť neviem. Chcel by som vyjadriť podporu mojej kolegyni z parlamentu, poslankyni Anne Remiášovej a verím, že sa dočká spravodlivosti a vrahov jej syna stihne spravodlivý trest," uviedol Kollár.

Od zrušenia amnestií prešli štyri roky, vrahovia sú stále na slobode

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová označila vraždu Remiáša za čiernu škvrnu na dejinách demokratického Slovenska. Šéf brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) verí, že spravodlivosť si na ľudí zodpovedných za vraždu počká.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za frustrujúce, že sa SR ako demokratická krajina s vraždou ešte nevyrovnala. Pripomenula, že na Súdnom dvore EÚ sa uskutočňuje konanie, v ktorom je napádaný právny základ zrušenia Mečiarových amnestií.

"Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si dnešný deň. Len tak môžeme veriť, že spravodlivosť raz zvíťazí a páchatelia budú potrestaní," skonštatovala Zemanová.

Dodala, že od zrušenia Mečiarových amnestií prešli štyri roky, no vrahovia sú stále na slobode. Hovorí o výzve pre vyšetrovateľov a orgány činné v trestnom konaní, aby raz a navždy zbavili Slovensko tejto stigmy.

Podobne to vidí Krúpa, ktorý o vražde Remiáša hovorí aj ako o jeho umlčaní. "Napriek tomu verím, že si spravodlivosť na ľudí zodpovedných za túto ohavnú vraždu počká. Pretože my nezabúdame," zdôraznil.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) tvrdí, že policajti, prokurátori a sudcovia ešte nikdy nepracovali v slobodnejších podmienkach ako teraz. "Tak to, prosím, využite!" napísal na sociálnej sieti.

"Považujem za hlboko frustrujúce pre SR ako právny štát, že sme sa za 25 rokov nedokázali vyrovnať s tragickým úmrtím Róberta Remiáša ani s únosom Michala Kováča ml. napriek tomu, že boli zrušené Mečiarove amnestie," podotkla Kolíková.

Poukázala na aktuálne konanie na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s Mečiarovými amnestiami. Verí, že v dohľadnom čase sa toto konanie skončí a že budú skončené aj súdne konania súvisiace s vyvodením zodpovednosti za túto trestnú činnosť.

Za významný moment považuje budúci štvrtok, keď sa má na Súdnom dvore EÚ uskutočniť pojednávanie k Mečiarovým amnestiám. "Myslím si, že pre právny štát na Slovensku by bolo dobré, keby sme príslušné súdne konania dokázali riadne dokončiť, a z tohto pohľadu by som vnímala ako dobré, keby sa jednoznačne preukázalo, že takéto súdne konania nie sú v rozpore s európskym právom," uzavrela.

Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje.