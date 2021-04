Zahraničný výbor nerokoval o vyhostení ruských diplomatov

Výbor nebol na rokovanie o vyhostení uznášaniaschopný.

29. apr 2021 o 19:32 TASR

BRATISLAVA. Zahraničný výbor Národnej rady (NR) nebol uznášaniaschopný pri rokovaní o vyhostení troch ruských diplomatov zo Slovenska. Predseda výboru Marián Kéry (Smer) a podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer) kritizujú, že k neuznášaniaschopnosti výboru došlo odchodom jeho šéfa Petra Osuského (SaS) a poslanca Andreja Stančíka (OĽANO).

Poukázal pritom na fakt, že v prvej časti rokovania o programovom vyhlásení vlády (PVV) výbor uznášaniaschopný bol a program kabinetu odobril. Osuský svoj postoj vysvetlil tým, že názor opozície je v tejto veci diametrálne odlišný od koaličného a uznesenie by zrejme neprijali, ani keby tam ostal. Schôdzu k téme vyhostenia ruských diplomatov inicioval Smer.

"Nechápem, prečo sa koalícia bála rokovať o svojich krokoch, ktoré robí v zahraničnej politike. Zaujímali nás dôvody rozhodnutia vyhostiť ruských diplomatov zo Slovenska," namieta Kéry.

Podotkol, že Osuský a Stančík z rokovania "doslova ušli", čím spôsobili neuznášaniaschopnosť výboru. "Preto sme o vyhostení diplomatov nemohli rokovať," uviedol.

Podľa Blanára tým vládna koalícia potvrdila, že nemá argumenty, ktorými by zdôvodnila unáhlený krok slovenskej diplomacie.

"Vyjadrovať solidaritu s Českou republikou, ktorá ešte stále po šiestich rokoch nemá uzavreté vyšetrovanie a na jej najvyššej politickej aj ústavnej úrovni má rôzne postoje k tejto téme, to bolo podľa mňa nepremyslené," myslí si. Vyhostenie ruských diplomatov preto považuje za neodôvodnené poškodzovanie národno-štátnych záujmov SR vo vzťahu k Ruskej federácii.

"Dali sme Smeru ochutnať zhruba to, čo robili oni," skonštatoval Osuský. "Naše postoje k vyhosteniu sú tak protikladné, že by nikdy nebolo prijaté uznesenie a nepovažoval som za potrebné, aby na to bola oficiálna schôdza," dodal.

Podľa jeho slov bol ale minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) ochotný a ostal diskutovať s členmi výboru. V súvislosti s PVV Osuský poznamenal, že kapitola zahraničnej politiky nie je problémová a koalícia ho vo výbore podporila.

Slovensko 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Urobilo tak na znak solidarity s Českou republikou, ktorá podozrieva ruských agentov v spojitosti s výbuchmi v muničnom sklade v obci Vrbětice z roku 2014.