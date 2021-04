Boj proti korupcii aj obnova, poslanci diskutujú o programovom vyhlásení vlády

Kollár vyzval poslancov, koaličných aj opozičných, aby vyhlásenie podporili.

30. apr 2021 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. V Národnej rade sa začala diskusia k programovému vyhláseniu vlády. Zatiaľ sa do nej prihlásilo 18 rečníkov písomne.

Záujem vystúpiť v pléne prejavili najmä opoziční poslanci. Okrem prihlásených zákonodarcov sa chcú do diskusie zapojiť aj viacerí ministri a podpredsedovia parlamentu.

Heger poďakoval Matovičovi

Pilierom programového vyhlásenia vlády premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) je boj proti korupcii, návrat k zdravým verejným financiám, ako aj podpora rodiny a obnova Slovenska po kríze a znovunaštartovanie ekonomiky. Premiér počas predloženia programu vlády v pléne poďakoval svojmu predchodcovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý podľa Hegera svojím pôsobením v politike a bojom proti korupcii získal dôveru občanov v minuloročných parlamentných voľbách.

Heger vyhlásil, že jeho kabinet bude vládou obnovy a prosperity Slovenska.

Kollár vyzval poslancov, aby vyhlásenie podporili

Vystúpil už aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Líder Sme rodina vyzval poslancov, koaličných aj opozičných, aby programové vyhlásenie podporili. Argumentuje tým, že je zamerané najmä na podporu rodín. Deklaroval, že verí súčasnej vláde. "Môžeme naozaj pretvoriť Slovensko," povedal.

"Je to dobré PVV, ktoré je v prvom rade zamerané na rodiny, na podporu rodín, udržanie stability rodín a ich ďalší rozvoj. Vláda má ambíciu urobiť veľkú reformu v sociálnej oblasti a zamerať sa najmä na finančnú stránku najohrozenejších obyvateľov Slovenska, to sú matky s deťmi a neúplné rodiny," skonštatoval. Ak by sa vláde toto podarilo naplniť, podľa Kollára tak vymania z najchudobnejšej sféry veľké množstvo ľudí. Hovoril aj o pláne obnovy a odolnosti. Pripomenul záujmy Slovenska na investovanie financií do rôznych sociálnych oblastí.

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) reagoval tým, že mu pripomenul počty úmrtí na ochorenie Covid-19. Tvrdí, že k tomu prispela aj doterajšia vláda. "Vy ste sa na tie rodiny vykašlali, nemyslím vás konkrétne, ale Matovičovu vládu," vyhlásil s tým, že vláda akoby zabudla na pandémiu a v PVV ani nedoplnila plány na vyrovnanie sa s následkami koronakrízy.

Erika Tomáša (nezaradený) prekvapili slová o pláne reformovať sociálny systém. Poukázal na to, že Sme rodina malo svojho ministra práce a viaceré sociálne opatrenia za uplynulý rok už zrušili.

Hlasovanie o dôvere

Podľa rokovacieho poriadku písomne prihlásený člen snemovne môže rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak pol hodiny. Po ich vystúpeniach bude ešte množné prihlásiť sa ústne.

Plénum by malo v piatok rokovať do 19.00 h. Podľa odsúhlaseného postupu by malo plénum v pondelok zasadať až do prerokovania PVV. Následne by mali poslanci hlasovať o dôvere vláde Eduarda Hegera (OĽANO).

Podmienkou na získanie dôvery od NRSR je, aby kabinet podporilo aspoň 76 členov snemovne.

Diskusia k programovému vyhláseniu vlády trvala aj v minulosti viac dní. Pri schvaľovaní programu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) trvala okolo piatich dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica na premiérskom poste vystriedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície.

Program vlády kritizovali najmä preto, že sa v ňom po odchode Fica nič nezmenilo ani neaktualizovalo. V roku 2016, keď o dôveru NRSR žiadal Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.