SaS chce byť konštruktívny partner, programové vyhlásenie nepodporí iba Cigániková

Hegerov kabinet sa uchádza o dôveru parlamentu.

30. apr 2021 o 13:06 (aktualizované 30. apr 2021 o 14:18) SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Poslanecký klub strany SaS bude hlasovať za programové vyhlásenie vlády a podporí túto vládu. Programové vyhlásenie nepodporí iba predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii šéf liberálov Richard Sulík. Pripomenul, že Bittó Cigániková nehlasovala ani za vyhlásenie vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

Parlament dnes rokuje o vyhlásení vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), kabinet sa uchádza o vyslovenie dôvery poslancov Národnej rady SR.

„Za SaS chcem povedať, že budeme konštruktívny partner. To však neznamená, že budeme jednoduchý partner a budeme s hocičím súhlasiť. Chceme počuť dôvody a argumenty a takisto plánujeme predkladať argumenty a snažiť sa konať tak, ako káže zdravý rozum," doplnil Sulík.

Súvisiaci článok Boj proti korupcii aj obnova, poslanci diskutujú o programovom vyhlásení vlády Čítajte

Podotkol, že za posledný rok preukázali vysokú mieru odbornosti či už na pozíciách v exekutíve alebo v parlamente. „Myslím si, že sme ukázali, že sme strana, ktorá drží dohody," povedal líder SaS.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že k vyhláseniu a jeho príprave zasadal klub a pozvala naň aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), „ktorý veľmi ochotne prišiel a jednotne sme mu na ňom vyjadrili podporu". Vyhlásenie je podľa nej napísané dobre a vychádza z dohody štyroch koaličných strán.

Vládna koalícia je podľa vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej zocelenejšia a skúsenejšia. Ako povedala na dnešnej tlačovej konferencii, najbližšie tri roky sa vo vláde musia venovať tvrdej práci a nie sporom vo vnútri koalície.

„Je to vláda, ktorá prichádza so zmierením a konsenzuálnym prístupom. Eduard Heger ukázal, že je premiér, ktorý vie počúvať a nachádzať súdržnosť medzi jednotlivými postojmi členov koalície, a to je to, čo Slovensko potrebuje”" doplnila Remišová.