Slovenský med bojuje proti infekciám lepšie než najdrahšie medy na svete

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

30. apr 2021 o 14:55 The Slovak Spectator

1. Nemáme dosť čipov, ale nie je to len kvôli koronavírusu. Už tri slovenské automobilky museli tento rok obmedziť výrobu, rýchle riešenie zatiaľ nemáme: Global chip shortage has reached carmakers' production lines in Slovakia

2. Zaočkovali sme takmer pätinu obyvateľstva, v rómskych osadách však nie je zaočkované ani jedno percento ľudí. Kým sa nebude bežne očkovať majoritné obyvateľstvo, Rómovia z osád budú k vakcíne tiež zdržanliví, hovoria odborníci: Marginalised Roma vaccine-shy as long as majority remain lukewarm towards vaccines

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Najstaršia slovenská báseň je krátka, vtipná a erotická. Prečítajte si ju v týždennom prehľade zaujímavých článkov a tipov z celého Slovenska: The oldest Slovak love poem is erotic, humorous and short

4. Nové elektrické vedenia medzi Slovenskom a Maďarskom by podľa ministerstva mali pomôcť zelenej energii na Slovensku. Odborník tvrdí, že Slovensko týmto prestáva byť európskym múzeom energetického sektoru: Energy can flow better through new cross-border electricity lines

5. Koronavírus nezmení účtovné doklady, život účtovníkov však áno. Partner spoločnosti VGD Bart Waterloos v rozhovore hovorí aj o tom, že digitalizácia účtovníctva by nám mala život uľahčiť, nie skomplikovať: Tax and accounting laws change too often

6. Navštívte Dom u dobrého pastiera, miesto, kde doslova zastal čas: The house in Bratislava where time stops

7. Kaštieľ v Rusovciach je pre miestnych srdcovou záležitosťou, no teraz sa im rozpadá pred očami. Petíciu za jeho záchranu, ktorú rozbehli miestni aktivisti, podpísali tisíce ľudí: Petition launched to get Rusovce manor house reconstruction moving

8. Jedinečný objav, ktorý obohatí históriu regiónu. Pri Trnave archeológovia odhalili päť hrobov z čias Veľkej Moravy: Archeologists find graves from the Great Moravian era

9. Slovenskí spotrebitelia už čítajú etikety na výrobkoch pozornejšie. Chcú zdravšie potraviny a menej éčiek: People want healthier food in shops

10. Slovenský med bojuje proti infekciám lepšie než najdrahšie medy na svete. Slovensko je krajinou včiel a vynikajúceho medu: Slovakia: Where the bees buzz and the honey flows

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.