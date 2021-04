Prokurátori odmietajú Ficove osobné útoky

Líder Smeru na tlačovej konferencii kritizoval Daniela Lipšica a prokurátora Petra Kysela.

30. apr 2021 o 16:39 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Generálnej prokuratúry SR (GP SR) „dôrazne“ odmietajú osobné útoky a vyhrážanie pre ich prácu.

Vyhlásili to v súvislosti s tlačovou besedou predsedu opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica z utorka 27. apríla, na ktorej kritizoval šéfa ÚŠP Daniela Lipšica a prokurátora ÚŠP Petra Kysela. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



Prokurátori vo vyhlásení zdôraznili, že ÚŠP vždy postupuje podľa zákona aj smerom do vlastných radov. „Rozhodovanie o podozreniach z neplnenia služobných povinností prokurátorov patrí do právomoci disciplinárnych komisií, ktorých rozhodnutia budú prokurátori rešpektovať, avšak aj v týchto konaniach je nevyhnutné rešpektovať prezumpciu neviny a neprijímať predčasné závery bez znalosti objektívnych faktov a všetkých relevantných okolností prípadu,“ skonštatovali.

Súvisiaci článok Z ambiciózneho študenta Kočnerov nepriateľ. Kto je nový špeciálny prokurátor Čítajte

Robert Fico na tlačovej besede v utorok 27. apríla uviedol, že Daniel Lipšic znefunkčnil ÚŠP a nasledujúca vládna garnitúra ho musí z úradu odvolať. Predseda strany Smer-SD to povedal v súvislosti s tým, že špeciálny prokurátor sa vylúčil pre možný konflikt záujmov v 24 trestných veciach, ktoré previedol na svojho námestníka Petra Kysela.

Zároveň poukázal na prípad bývalého policajného funkcionára Jozefa R, ktorý koncom januára podal žiadosť o prepustenie z väzby. Prokurátor Kysel však podľa neho žiadosť predložil súdu až 26. marca. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu následne žiadosť Jozefa R. zamietla, Najvyšší súd SR súd ho však 14. apríla prepustil. Ako dôvod podľa Fica uviedol „zásadné porušenie práv obvineného”.

Šéf opozičnej strany zároveň vyzval Kysela na odchod z funkcie prokurátora ÚŠP. Zároveň kritizoval aj sudkyňu Pamelu Záleskú, ktorá Jozefa R. ponechala vo väzbe. „Vôbec ju netrápilo 57 dní nečinnosti prokurátora Kysela,” skonštatoval.