Únii miest chýba vo vyhláške o zbere kuchynského odpadu environmentálna logika

Zástupcovia miest sa stretli aj s envirorezortom.

30. apr 2021 o 18:26 SITA

BRATISLAVA. Únia miest Slovenska (ÚMS) má zásadné výhrady k vyhláške o zavedení zberu kuchynského odpadu. Uviedla to v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Nová vyhláška podľa zástupcov miest nedáva ekonomickú ani environmentálnu logiku a obsahuje napríklad nevyhovujúce určenie mesiacov a frekvencie vývozov vo viazanosti na objem a typ nádob. ÚMS preto iniciovala stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), na ktorom s envirorezortom diskutovala o svojich zásadných pripomienkach.

„Nepovažujeme za správne trvať na striktných podmienkach, ktoré predstavujú pre mestá a ich obyvateľov nespravodlivú záťaž, a ktoré nemajú ani environmentálny zmysel. Záleží nám na tom, aby sme našli taký systém, ktorý bude logický, efektívny a spravodlivý. Predstaviteľov MŽP SR už dlhodobo žiadame, aby zobrali pripomienky zástupcov miest a samospráv vážne,“ priblížil prezident ÚMS Richard Rybníček.



Mestá podľa neho nesúhlasia s tým, aby boli donútené prijať podmienky, ktoré neberú ohľad na ich požiadavky, prax a želaný výsledok. Príprava vyhlášky podľa ÚMS prebehla bez konzultácií so samosprávami a dlhodobo prináša samosprávam niekoľko rizík.



„Na dnešnom stretnutí sme rezort upozornili aj na to, aby vopred mysleli na zmenu, ktorá sa bude dotýkať zálohovania PET fliaš a plechoviek a vstúpi do platnosti v roku 2022. Na základe doterajších skúseností sa totiž obávame, že aj v tomto prípade nebude systém nastavený v dostatočnom predstihu a správne,“ konštatoval Rybníček. ÚMS verí, že MŽP SR zváži v ďalšom období svoj prístup k zavádzaniu potrebných opatrení.