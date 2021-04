Kolíková chce zlepšiť podmienky pre väzňov

Zbor väzenskej a justičnej stráže si podľa nej plní úlohy svedomito.

30. apr 2021 o 19:01 TASR

BRATISLAVA. Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. V diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV) to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Zbor väzenskej a justičnej stráže si podľa nej plní úlohy svedomito, no nevedia zlepšiť podmienky, ak nie sú na to finančné prostriedky.

Presadiť chce viacero zmien

Kolíková je presvedčená o tom, že podmienky v ústavoch na výkon väzby hovoria o tom, či sme vyspelá demokratická spoločnosť. Hovorí, že predošlé vlády vôbec nereflektovali na potreby väzenstva. Verí, že nájde oporu na realizovanie zmien aj vzhľadom na náladu v spoločnosti.

Rezort spravodlivosti sa chce venovať aj ochrane zraniteľných osôb a pomoci ľuďom v krízových situáciách formou veľkej reformy opatrovníckeho práva. Takisto chce pripraviť veľkú rekodifikáciu súkromných vzťahov. Hovorila aj o príprave novej právnej úpravy obchodného registra.

V rámci novej súdnej mapy sa treba podľa ministerky vyrovnať s počtom súdov. Návrh chce predložiť až po ukončení diskusií, je otvorená aj prípadným kompromisným riešeniam. Súdna mapa podľa nej umožní prerušovať korupčné väzby, keďže sa podľa nej ukazujú nové prípady.

Pacient musí byť na prvom mieste

Do diskusie sa zapojil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). V PVV vidí tri piliere, ktoré bude potrebné prioritne riešiť. A to pacient, zdravotnícky pracovník a systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdôraznil, že pacient musí byť na prvom mieste a dôraz sa má klásť aj na prevenciu. Tomu však musí byť prispôsobený záchranný systém aj lekári, pričom poukázal na otázku personálneho zabezpečenia.

"Štát musí hrať silnú regulačnú úlohu v tom, ako bude systém nastavený a ako bude fungovať," skonštatoval s tým, že pri dobrom manažovaní všetkých subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť možno dosiahnuť vytýčené ciele.

Poďakoval sa predchádzajúcemu vedeniu rezortu za to, že plán obnovy ráta s vysokou sumou pre zdravotníctvo. Aj na čerpanie týchto financií však podľa neho bude treba zoptimalizovať sieť nemocníc, regulovať ju a prispôsobovať potrebám pacientov.

V rozprave vystúpili Milanová aj Korčok

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) poukázala na to, že aj oblasti kultúry sa dotkla pandémia. Tvrdí, že sa snažili v rezorte pomôcť nielen umelcom, ale aj technickému personálu. Menovala viaceré výzvy, v ktorých prerozdelili financie. Počas pandémie sa podľa nej ukázali neriešené nedostatky z obdobia bývalých vlád. Hovorila aj o práci ministerstva za posledný rok, najmä o auditoch zmlúv.

Odmieta kritiku, že v PVV nezohľadnili pandémiu a jej dôsledky. Myslí si, že sa treba pozerať dopredu. Exministerka kultúry Ľubica Laššáková (nezaradená) kritizovala, že v rámci plánu obnovy dostane rezort kultúry veľkú nulu. Práve tieto peniaze sa podľa nej mohli využiť na obnovu kultúry po pandémii.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) sa v pléne vyjadril k zahraničnej politike. "Mojou snahou je urobiť všetko pre to, aby si Slovensko zachovalo jasný geopolitický kompas," povedal s tým, že občania by mali vedieť, kam patríme nielen geopoliticky, ale aj hodnotovo.