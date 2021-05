Aj my sme Únia. Ako hodnotia politici 17 rokov v EÚ (reakcie)

Slovensko vstúpilo do Európskej únie pred 17 rokmi.

1. máj 2021 o 7:35 (aktualizované 1. máj 2021 o 9:32) TASR

Slovensko vstúpilo do Európskej únie pred 17 rokmi. Ako hodnotia členstvo v Únii politici? V čom vidia jeho prínosy? Prečítajte si reakcie.

Eduard Heger, premiér

Premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko jasným odkazom toho, kam mentálne patríme od slobodného rozhodnutia, ktoré sme urobili na námestiach v novembri 1989, hovorí premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Kým sme neboli členom, boli sme najmä divákmi. Od vstupu do EÚ sme 17 rokov jej plnohodnotným členom. Sedíme za jedným stolom, kde o všetkom spolurozhodujeme. Treba sa zbaviť dojmu, že za všetkým je Brusel. Brusel je mesto v Belgicku, my sme súčasťou EÚ, aj my sme EÚ," povedal predseda vlády.

Premiér považuje za najväčšie benefity členstva v Únii spoločné hľadanie a nachádzanie riešení na výzvy, ktorým žiadna krajina nedokáže čeliť sama. Takými sú podľa neho aj pandémia nového koronavírusu alebo napríklad aj zelená či digitálna tranzícia.

"Členstvo v EÚ nie je len o európskom rozpočte. Aj vďaka členstvu v EÚ dnes máme cestovnú mapu pre zdravšie, modernejšie a úspešnejšie Slovensko, ktorou je Plán obnovy a odolnosti," poznamenal Heger. Únia je podľa neho spoločenstvo, ktoré sa hlási k základným hodnotám, ako sú demokracia, právny štát či princípy trhovej ekonomiky.

Slovensko vďaka členstvu v Únii pomáha podľa premiéra spoluvytvárať európsku politiku najmä prostredníctvom účasti na aktivitách v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Táto platforma je o výraznejšom zapájaní občanov a o verejnej diskusii, ktorú na Slovensku odštartujú na Deň Európy 9. mája.

Boris Kollár, predseda parlamentu

Boris Kollár. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Slovensko patrí podľa šéfa Národnej rady Borisa Kollára (Sme rodina) do Únie, ale naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu.

Za prínos Únie označuje šéf parlamentu najmä štyri slobody, a to voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb, ktoré sú základným kameňom spoločného trhu.

"Vďaka Európskej únii sa na Slovensku vybudovalo množstvo projektov, čo predseda vníma ako pozitívum, keďže tým došlo k modernizácii celej krajiny naprieč rôznymi odvetviami," povedala Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.

Kollár zároveň vyzdvihuje najväčší stimulačný balík v histórii, ktorý je určený na plán obnovy. Tieto financie vníma ako odrazový mostík pre Slovensko, najmä po období pandémie, keď je podľa neho nevyhnutné naštartovať reformy.

Predseda parlamentu však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. "Niektoré aktivity či snahy Únie obmedzovať možnosti jednotlivých členských štátov sú z jeho pohľadu neprijateľné," priblížila Jurcová. Súčasné nastavenie považuje Kollár za dostatočné a vidí to ako najvhodnejší variant.

Peter Kmec, člen európskeho výboru

Peter Kmec (zdroj: TASR)

Slovensko je členstvom v Únii bezpečnejšie, stabilnejšie a prosperujúcejšie, tvrdí podpredseda výboru pre európske záležitosti a člen strany Hlas Peter Kmec s tým, že 17 rokov v Únii dokazuje, že to bola správna a racionálna voľba občanov.

Zdôraznil, že vstup do Únie bol suverénnym rozhodnutím občanov, ktorí v roku 2003 v referende rozhodli o proeurópskom smerovaní krajiny. Pripomenul, že EÚ je priestorom voľného pohybu občanov, tovarov, služieb a kapitálu.

"Európska politika súdržnosti znamená veľkú finančnú pomoc tým regiónom, ktoré nemajú dostatok zdrojov na dobiehanie bohatších regiónov. Veľké množstvo ďalších európskych programov pomáha našim študentom, vedcom, poľnohospodárom, podnikateľom, umelcom a ďalším skupinám spoločnosti," povedal.

Sila európskeho projektu sa podľa Kmeca ukázala predovšetkým v čase pandémie nového koronavírusu, keď sa Únii podarilo obstarať také objemy vakcín, ktoré počas tohto roka umožnia každému Európanovi zaočkovať sa.

Dodal, že na európskej úrovni sa podarilo prijať aj Plán obnovy a odolnosti, ktorý predstavuje veľkú finančnú pomoc pre krvácajúce európske ekonomiky v čase pandémie.

OĽaNO

Členstvo v Únii dalo Slovensku podľa strany OĽaNO veľkú perspektívu pre jeho ďalší ekonomický a sociálny rozvoj. Významne narástol podľa hnutia geopolitický význam Slovenska, keďže krajina má možnosť spolurozhodovania o európskej politike.

"Vďaka štedrým kohéznym schémam sme získali historicky neopakovateľnú príležitosť priblížiť sa k vyspelosti západoeurópskych krajín," uviedlo OĽaNO.

Vstup Slovenska do EÚ vníma ako historický míľnik, kedy sa krajina po dlhých rokoch prinavrátila do rodiny slobodných a rozvinutých európskych krajín.

Práve s tými podľa obyčajných ľudí na Slovensku zdieľa hodnoty solidarity, mieru, ľudských práv, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc.

Koaličná strana tiež poukázala na to, že v časoch spojených s krízou pre pandémiu nového koronavírusu Únia rýchlo zareagovala plánom obnovy, ktorý významne zmierni jej sociálne a hospodárske dôsledky.

Podľa OĽaNO je prirodzené, že EÚ ako spoločenstvo mnohých krajín čelí rôznym problémom.

"Je to však náš európsky dom a naším záväzkom je prispievať k jeho zveľaďovaniu. Veríme, že princípy priateľstva, solidarity a vzájomnej úcty medzi štátmi EÚ pretrvajú, a Slovensko bude v Únii žiť ďalej svoj úspešný príbeh," uzavreli obyčajní ľudia.

Sloboda a Solidarita

Vstup Slovenska do Európskej únie je dôležitým míľnikom v modernej histórii krajiny, uviedla koaličná Sloboda a Solidarita (SaS).

"Je nespochybniteľný fakt, že musíme aj v tomto čase spochybňovania dôležitosti Únie pripomínať základnú ideu EÚ, ktorou je spoločný trh. S touto ideou sú spojené štyri základné slobody, ako je voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb," povedal europoslanec za SaS Eugen Jurzyca.

Myslí si, že napriek tomu, že sa dá EÚ čokoľvek vyčítať, je nespornou výhodou pre Slovensko, že je jej členom. Poukázal na pomoc Slovensku z Únie počas pandémie.

Využiť sa môžu aj peniaze z Fondu obnovy a odolnosti. "Je však našou morálnou povinnosťou čerpať tieto financie transparentne a zodpovedne," dodal.