Matovič je šéf strany, môže komentovať čokoľvek, tvrdí premiér

Matovič kritizoval očkovanie tínedžerov.

1. máj 2021 o 16:02 TASR

BRATISLAVA. Minister financií a bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO) je predsedom najväčšej koaličnej strany OĽANO a má právo komentovať akékoľvek veci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V sobotu to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO) na margo Matovičovho piatkového statusu na sociálnej sieti, ktorý sa týkal očkovania mladých.

Súvisiaci článok Lengvarský po vyhrážkach Matoviča ruší očkovacie termíny tínedžerom Čítajte

Heger tvrdí, že pod Matoviča spadajú ministri za OĽANO, teda aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý je nominantom hnutia.

"Predseda strany má právo komentovať akékoľvek veci a toto je veľmi politicky citlivá otázka," uviedol premiér s tým, že Matovič vyjadril len svoj názor. "Nevidím v tom problém. Povedal to, čo hovoríme všetci, aby boli uprednostnení starší ľudia," podotkol.

Matovič na sociálnej sieti napísal, že verí, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16- či 17-ročný tínedžer vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech či od spoločnosti Moderna.

"Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky," uviedol.

V piatok neskoro večer sa rozhodlo ministerstvo zdravotníctva preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov, na iný termín. Uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, a tiež chronicky chorým pacientom.

Chyba podľa premiéra bola, že mladí dostali pozvanie na vakcináciu, nie, že sa zaregistrovali do Čakárne.