Únii dôveruje najviac Slovákov za posledných desať rokov

Slovensko vstúpilo do Únie pred sedemnástimi rokmi.

1. máj 2021 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Európskej únií (EÚ) dôveruje 50 percent opýtaných Slovákov, čo je najviac za posledných desať rokov.

Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Eurobarometra, na ktoré upozornilo ministerstvo obrany (MO SR) vo svojom profile na sociálnej sieti. Dodalo, že podľa Eurobarometra Slováci vo vyššej miere, ako je priemer 27 krajín EÚ, podporujú spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku členských štátov EÚ. Na tieto výsledky upozornil rezort v súvislosti so 17. výročím vstupu Slovenska do EÚ.

Členstvo v tomto spoločenstve podľa ministerstva obrany znamená pre Slovensko pevné a stabilné miesto medzi vyspelými, modernými a demokratickými krajinami Európy a je tiež dôležitým predpokladom pre rozvoj Slovenska.



Sedemnáste výročie vstupu do EÚ si vo svojom profile na sociálnej sieti pripomenul aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Podotkol, že 1. mája 2004 sa Slovensku spolu s ďalšími deviatimi krajinami otvorili dvere do spoločenstva, ktoré zdieľa rovnaké hodnoty, akými sú sloboda a demokracia. Podľa Mikulca EÚ nie je len o voľnom cestovaní a spoločnej mene, ale predovšetkým o podpore a solidarite.



Mikulec poukázal, že štrukturálne financovanie z EÚ predstavuje 60 percent všetkých verejných investícií na Slovensku. Šéf vnútra priblížil, že jeho rezort na projekty v roku 2020 čerpal granty z programov zahraničnej pomoci v sume viac ako 30 miliónov eur.

Doplnil, že na Slovensku sa modernizuje infraštruktúra, slovenskí občania sa môžu zamestnať na pracovnom trhu s 500 miliónmi ľudí a krajina je súčasťou jednotného trhu, ktorý jej umožňuje bezproblémový export výrobkov.

„Pre mňa ako ministra vnútra je však mimoriadne zásadný fakt, že od vzniku Európskej únie vládne na starom kontinente najdlhšie obdobie mieru. A to si treba vážiť,“ uzavrel.