Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom aj búrkami

Platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami.

2. máj 2021 o 9:42 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na dnešok viaceré výstrahy týkajúce sa silného vetra alebo búrok.

Pre okresy na západnom Slovensku konkrétne platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten môže podľa meteorológov dosiahnuť rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu. Výstraha platí do 16:00.



Pre okresy v severnej časti stredného Slovenska zase platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Ten môže dosiahnuť rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu. Výstraha platí do 23:00.



Pokiaľ ide o okresy na východnom Slovensku, tam na dnešok platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Podľa meteorológov môže na východe spadnúť 20 až 40 milimetrov zrážok. Výstraha platí do 18:00.