Schôdza o vyslovení dôvery Hegerovej vláde pokračuje

Písomne je do rozpravy prihlásených 17 členov zákonodarného zboru.

3. máj 2021 o 8:26 SITA

BRATISLAVA. Schôdza, na ktorej majú poslanci Národnej rady SR (NR SR) vysloviť dôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO), bude pokračovať dnes od 9:00. Kabinet sa o dôveru parlamentu uchádza na základe svojho programového vyhlásenia, ktoré si schválil na rokovaní v stredu 28. apríla. Schôdza by dnes mala trvať až do úplného prerokovania programového vyhlásenia. Následne by malo plénum hlasovať o dôvere vláde.

V rozprave v piatok 30. apríla vystúpila väčšina členov kabinetu, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) aj podpredsedovia parlamentu. Ministri predstavili svoje kapitoly z programového vyhlásenia vlády a venovali sa aj bilancovaniu jej ročného pôsobenia. Písomne je do rozpravy prihlásených 17 členov zákonodarného zboru, ktorí potom dostanú šancu prihlásiť sa aj ústne.

Vláda sa v programovom vyhlásení okrem iného zaväzuje, že v riadení verejných výdavkov bude dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze, aby sa z vybratých daní a odvodov dosiahol maximálny úžitok pre občanov. Zvýšiť chce kvalitu vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sľubuje nastaviť dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby bola podporená produkcia s vyššou pridanou hodnotou a zvýšil sa tak podiel domácich potravín na trhu.