Kolíková: Referendum k predčasným voľbám je v rozpore s princípmi právneho štátu

Vicepremiérka Remišová si myslí, že prípadné referendum nebude úspešné.

3. máj 2021 o 12:50 TASR

BRATISLAVA. Referendum o predčasných voľbách je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Ak by sme pripustili, že je toto dobrá cesta, tak je to skôr cesta k spochybňovaniu výsledkov volieb," zdôraznila. Zástupcovia petičného výberu odovzdali v Prezidentskom paláci petíciu za vyhlásenie takéhoto referenda. Malo ju podporiť vyše 585-tisíc ľudí.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová si myslí, že prípadné referendum nebude úspešné. "Ľudia vedia, čo by návrat Smeru-SD a jeho klonov znamenal. Tak isto je v kompetencii pani prezidentky, aby sa obrátila na Ústavný súd, ak to bude považovať za vhodné. Pretože v ústave máme jasne zadefinované, že poslanec je volený na štyri roky," podotkla.

Podľa Kolíkovej by bolo správne, ak by sa prezidentka Zuzana Čaputová obrátila v tejto súvislosti na Ústavný súd SR. Ministerka si nemyslí, že základným argumentom na neústavnosť takéhoto referenda je právo poslanca vykonávať svoju činnosť celé štvorročné obdobie. Ide podľa nej skôr o ústavnú predvídateľnosť, že funkčné obdobie NR SR sú štyri roky.

Občanov sa chcú v prípadnom referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

"Vnímam, že takáto otázka je v rozpore s princípmi právneho štátu, kde predpokladáme, že jednotlivé ústavné inštitúcie tu nejako fungujú a nie je možné zmeniť výsledok na základe toho, že sa nám nepáči, ako to práve dopadlo. To by potom znamenalo, že môžete spochybňovať výsledky fakticky mesiac po voľbách," podotkla Kolíková s tým, že potrebných 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda sa vždy nájde, lebo časť spoločnosti býva s výsledkami volieb nespokojná.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámi svoje ďalšie kroky po tom, ako sa potvrdí, že petícia splnila ústavou predpísané kritériá. Referendum by mala vyhlásiť do 30 dní od odovzdania podpisov. Na jeho vyhlásenie treba aspoň 350.000 podpisov od občanov. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia.