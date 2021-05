Remišová: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám by sa mal zlepšiť

Remišová zdôraznila, že v súvislosti so slobodou tlače je dôležitá aj zodpovednosť.

3. máj 2021 o 14:02 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám by sa mal zlepšiť a viac otvoriť. Na dnešnej tlačovej besede pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače to skonštatovala podpredsedníčka vlády a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Podľa nej sa v rámci momentálnej zákonnej úpravy stále nezverejňuje veľké množstvo informácií ako napríklad zmluvy o výkupoch pozemkov alebo informácie o dcérskych spoločnostiach štátnych firiem, a v záujme otvoreného vládnutia je to potrebné zmeniť.

Remišová tiež zdôraznila, že v súvislosti so slobodou tlače je dôležitá aj zodpovednosť. „Slobodu tlače negatívne ovplyvňuje šírenie dezinformácií a hoaxov, ktoré škodia slobodným médiám," uviedla. Do boja proti hoaxom by podľa nej v budúcnosti mala byť zapojená aj umelá inteligencia a dôležité je tiež vzdelávanie a osveta. „A na to plánujeme vyčleniť vo forme dopytových výziev minimálne 25 miliónov eur," dodala Remišová.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zdôraznila, že sloboda tlače je nevyhnutným atribútom dobre fungujúcej demokracie. „Slobodné a nezávislé médiá majú nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti. Aj preto nebudeme nikdy súhlasiť s akoukoľvek snahou obmedzovať či prikazovať médiám, o čom majú písať a ktoré témy otvárať. Veríme, že už nikdy nebudeme svedkami, keď by bol novinár v našej krajine sledovaný, zastrašovaný či dokonca sa stal obeťou vraždy," priblížila strana v stanovisku, ktoré zaslal jej hovorca Ondrej Šprlák.

Podľa liberálov je dôležité chrániť nezávislosť pravdivého spravodajstva, a to najmä v čase šíriacich sa dezinformácií a hoaxov. „Sloboda tlače tak pre nás ostáva kľúčovým prvkom demokratického štátu,“ doplnil poslanec parlamentu a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS).

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) považuje nezávislé mediálne spravodajstvo a slobodné médiá za nevyhnutnú súčasť demokratickej spoločnosti. Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) v tejto súvislosti konštatoval, že Slovensko je stále „ostrovom slobodných médií v strednej Európe". Potvrdila to podľa neho aj nedávna správa o slobode tlače organizácie Reportéri bez hraníc, z ktorej vyplýva, že SR je v oblasti slobody tlače na tom lepšie ako Česko, Maďarsko a Poľsko. Čekovský doplnil, že pre hnutie OĽaNO je sloboda tlače základnou hodnotou.