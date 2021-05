Dobré ráno: Výmysel Matoviča pôrodnosť nezvýši

Igor Matovič opäť šokoval, podporu nemá.

3. máj 2021 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=f3ayf-1026c55-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalší bombastický plán od Igora Matoviča. Tentokrát chce zvýšiť DPH na 25% a za tieto peniaze rozdať 200 eur mesačne na každé dieťa. Argumentuje pritom tým, že chce zvýšiť pôrodnosť a pomôcť slobodným matkám.

Návrh kritizujú koaliční partneri aj odborníci. Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta bývalého ministra práce Jozefa Mihála.

Zdroj zvukov: TV Markíza - tvnoviny.sk

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Košický súd oslobodil prvého zbitého Róma z policajnej razie v Moldave nad Bodvou. O prípade, kde zo zbitých obetí urobili páchateľov a obvinili ich z krivej výpovede, rozhodol až Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Po jeho rozsudku prokuratúra stiahla prvú zo žalôb. Ďalší zo zbitých Rómov príde na súde na rad na budúci týždeň.

Petičný výbor odovzdal prezidentke viac ako 585-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Podpisy zbierali opozičné strany Smer a Hlas.

NAKA začala trestné stíhanie v kauze Glance house. Ide o zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Stalo sa tak na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

V kauze prípravy vraždy Sylvie Volzovej vytýčili nový termín procesu s Pavlom Ruskom. Pojednávanie bude 10. júna.

Odporúčanie

Existuje niečo ako materinský inštinkt? A máme na to vôbec vedecké dôkazy? To sú otázky, na ktoré odpovedá článok v New York Times.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.