Milanová sa zastala neprítomných ministrov, zožala kritiku poslancov

Parlament rokoval o programovom vyhlásení vlády.

3. máj 2021 o 15:47 TASR

BRATISLAVA. Popoludňajšie rokovanie Národnej rady (NR) SR sa začalo neskôr. Dôvodom bola neúčasť ministrov v rokovacej sále na diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV).

Po príchode ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) ju podpredseda snemovne Juraj Blanár (Smer-SD) vyzval na vysvetlenie neúčasti členov kabinetu. Milanová reagovala kritikou predchádzajúcich vlád a tým, že ministri musia každý deň niečo robiť. Na jej vyjadrenie sa vzniesla vlna kritiky.

Kritizovala najmä opozícia

Ministerka vyhlásila, že nikto z členov vlády by si nikdy nedovolil pohŕdať Národnou radou SR. "Vážime si čas, ktorý tu trávite aj v súvislosti s PVV, ktoré považujeme za nesmierne dôležitý dokument," uviedla. Vo vystúpení zdôraznila význam PVV, poukázala na koronakrízu aj nedostatky predchádzajúcich vlád. Dodala, že na ministerstve našla po nástupe do funkcie spúšť.

"Nemáme čarovný prútik, ktorým by sme povedali, že chceme takú krajinu, v ktorej by sa nám všetkým mohlo dobre žiť. My preto musíme každý deň niečo robiť," uzavrela.

"Takže konštatujem, že za to, že ste meškali vy aj vláda, je zodpovedná predchádzajúca vláda," reagoval Blanár. Považuje za neprijateľné, aby v pléne nebol žiaden člen exekutívy, ktorá sa uchádza o dôveru NR SR. "Môže sa všeličo stať, ale ani predsedajúci nemal informáciu, či niekto príde a kto príde zastupovať vládu," namietal.

Vládu za neúčasť na rokovaní kritizoval aj koaličný poslanec Martin Borguľa (Sme rodina). "Prosím vás aj celú vládu, aby ste si uvedomili, že parlament je nadriadený vláde," podotkol. Neprítomnosť členov kabinetu označil za nonsens. Poukázal na to, že sám má pripomienky k PVV a ako poslanec bude na rokovaní prítomný zrejme do neskorého večera.

Pellegrini: Prázdné a bezduché

"Nie je hanbou priznať si chybu, povedať, stalo sa to, z takýchto príčin tu nikto nebol. Miesto toho idete do desiateho pokolenia a rozprávate, aké chyby urobila predchádzajúca vláda. Vaša odpoveď bola žiadna," reagoval Marián Kéry (Smer-SD). "Ste ministerka kultúry, ale predviedli ste absolútnu nekultúru," uviedol Erik Tomáš (nezaradený).

Peter Pellegrini (nezaradený) označil Milanovej vystúpenie za prázdne a bezduché. V parlamente by sa malo podľa neho reagovať vecne a odborne. "Vy ste sa vlastne vo svojej reči sama udivila, že každý deň musíte niečo robiť," poznamenal s tým, že ako členka vlády je Milanová vnímaná ako neviditeľná a najslabšia z vlády.

Marek Šefčík (OĽANO) poukázal na to, že ráno v pléne sedelo viacero ministrov. Deklaroval záujem členov vlády byť na rokovaní. Argumentoval aj tým, že do rokovacej sály prišiel počas popoludňajšej diskusie aj ďalší minister. Blanárovi vyčítal, že ako predsedajúci nemá právo komentovať rečníka.