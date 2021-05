Prezidentka: Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol Štefánik

Štefánik sa zaslúžil o to, že Slovensko sa stalo štátotvorným národom samostatného československého štátu.

3. máj 2021 o 19:28 TASR

BRATISLAVA. Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol Milan Rastislav Štefánik a čím všetkým sa zaslúžil o to, že Slovensko sa stalo štátotvorným národom samostatného československého štátu. Pri príležitosti jeho 102. výročia úmrtia to pri mohyle na Bradle v Brezovej pod Bradlom uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Poukázala, že vznik nového, slobodného štátu bola Štefánikova veľká životná úloha. Tvrdil, že politika nového štátu môže byť politika európska, ľudská, svetová a "vskutku" česká a slovenská. "Po desaťročiach historických turbulencií máme možnosť práve takúto štefánikovskú politiku uskutočňovať. Keby sme túto možnosť nevyužili, spreneverili by sme sa odkazu, ktorý nám Milan Rastislav Štefánik zanechal," skonštatovala hlava štátu. Poznamenala, že vypuknutie prvej svetovej vojny vnímal Štefánik ako príležitosť, aby sa Slováci spolu s Čechmi národne a štátne oslobodili.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že Štefánik sa po svojej smrti stal legendou, ku ktorej sa hlásili takmer všetky slovenské politické prúdy po roku 1919. "Pre jedných bol slovenským vlastencom, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie Československa. Pre druhých slovenským vlastencom, ktorý svoje dielo - plné oslobodenie slovenského národa - nedokončil," povedal Kollár.

Politické a vojenské zásluhy Štefánika pri vytvorení Československej republiky boli obrovské. "Preto je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti a hlásiť sa k odkazu Štefánika," poznamenal Kollár.

Prejav za premiéra Eduarda Hegera prečítala pri mohyle ministerka kultúry Natália Milanová (obaja OĽANO). Štefánik sa podľa neho vyznačoval intelektom a charizmou, slovo nemožné nepoznal. "Pravde veril, pravdu žil a pravdu bránil," poznamenal Heger s tým, že prekážok sa Štefánik nebál a naučil sa ich zdolávať.

"Bol to človek odhodlaný a ambiciózny, ktorý si šiel za svojimi individuálnymi cieľmi, ale pri tom vždy myslel aj na vyššie blaho našich národov," povedal Heger s tým, že k Štefánikovým hodnotám sa Slováci hlásia aj dnes a čas im na hodnote neubral.

Predseda vlády si výročie úmrtia uctí v utorok (4. 5.). Položí veniec k pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji.