Erik Baláž o biodiverzite: Z oteplených riek nám miznú ryby, lesy nedržia vodu

Aký význam má biodiverzita pre reguláciu klímy?

5. máj 2021 o 12:55 Jana Maťková, Katarína Kozinková

“Príroda je stredobodom môjho života už od malička, všetko, čo robím, smeruje k ochrane prírody. O klimatickej kríze som čítal aj v 90-tych rokoch, vtedy to boli skôr výstrahy a nejako som to úplne až tak vážne nebral. Pretože stále som vnímal, že priame ničenie prírody, to je to, čo je dôležitejšie v ohrození biodiverzity.

Ale v súčasnosti už tie vplyvy je vidno stále viac. Napríklad v riekach. Tým, že sa trochu oteplí, zmení sa teplota vody. A čím je voda teplejšia, tým je tam menej kyslíka a máme oblasti, kde boli pstruhy alebo lipne a už tam nie sú, pretože v tej vode je menej kyslíka a viac živín. A jednoducho tie ryby tam nie sú,” hovorí ekológ, aktivista, režisér, autor kníh o ochrane prírody a politik z mimoparlamentnej strany SPOLU Erik Baláž.

Aký význam má biodiverzita pre reguláciu klímy? A ako to celé funguje - ako nám biodiverzita pomáha zmierňovať klimatickú krízu?

Ako je uhlík uložený v prírode a prečo je to dôležité? Čo sa stane, keď to narušíme? Prečo z hľadiska záchytu uhlíka nefunguje, keď prales nahradíme plantážou?

Ktoré sú najohrozenejšie ekosystémy na Slovensku a ktorý živočích z našej prírody by mohol byť ekvivalentom pre obraz ohrozeného bieleho medveďa z ľadovej kryhy?

Vypočujte si najnovší diel Klímapodcastu denníka SME, ktorého témou je biodiverzita a klimatická kríza. Tento podcast pripravujú Katarína Kozinková a Jana Maťková.

