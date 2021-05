Referendum, aké žiada opozícia, by neprešlo ani vo Švajčiarsku

Z ôsmich referend bolo dosiaľ úspešné len jediné.

4. máj 2021 o 19:41 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ak by na Slovensku konalo referendum o predčasných voľbách, stalo by sa európskym unikátom.

V zahraničí nie je zvykom, aby sa voľby vyvolávali takýmto spôsobom, a to dokonca ani vo Švajčiarsku, kde ľudia hlasujú v referendách aj niekoľkokrát do roka.

Opozícia však trvá na tom, že ide o prianie státisícov voličov - petíciu za vyhlásenie všeľudového hlasovania podpísalo takmer 600-tisíc ľudí.

"Ak moc poslanca Národnej rady pochádza z ľudu, ľud má aj právo povedať mu, že si ho viac na stoličke neželá, a požiadať ho, aby si dobrovoľne skrátil volebné obdobie," tvrdí šéf opozičného Hlasu Peter Pellegrini.

Nie je sám, podobný názor majú aj niektorí ústavní právnici.

Denník SME odpovedá na otázky, prečo je referendum o predčasných voľbách sporné a ako sa bude petícia zaň posudzovať.

1. Čo sa deje s podpismi, ktoré výbor odovzdal prezidentke?

Petíciu za vyhlásenie referenda podporilo vyše 585-tisíc ľudí. Podpisy teraz overuje prezidentská kancelária, vyčlenila na to asi päťdesiat zamestnancov. Stihnúť to musia do 30 dní.

Úlohou je overiť, či na podpisových hárkoch nie sú sfalšované údaje, "mŕtve duše“ či ľudia, ktorí v skutočnosti nič nepodpísali.

Na vypísanie referenda stačí 350-tisíc platných podpisov.

Keď kancelária podpisy overí, prezidentka Zuzana Čaputová oznámi, či referendum rovno vypíše alebo sa ešte obráti na Ústavný súd, aby posúdil, či by nebolo protiústavné.

2. Môže sa v referende rozhodovať o skrátení volebného obdobia?